El senador autonómico de PP Balears, Miquel Jerez, ha alertado que «la bonificación por residencia en los viajes entre Balears y la península sufrirá recortes en el caso de implantarse la medida acordada entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, basada en suprimir vuelos en favor del tren». Según el PP, habrá recortes en el descuento de residente.

En este sentido, ha explicado cómo afectará a nuestras islas la medida pactada: «Ahora la bonificación por residencia se aplica hasta el destino final, pero esto cambiará para quien pretenda volar a una capital sin vuelo directo desde Balears. Deberá aterrizar en un aeropuerto nacional y, una vez retirado su equipaje, pagar un taxi hasta una estación ferroviaria y volver a pagar la tarifa completa de tren hasta el destino final, sin ningún

descuento aplicable ni en el taxi ni en el tren. Todo esto sin perjuicio de la incomodidad que supone este segundo traslado entre la terminal y la estación», ha señalado.

Según el senador Miquel Jerez, «este recorte de la bonificación en el segundo trayecto supone un perjuicio económico susceptible de triplicar el coste total del viaje en condiciones normales». El senador autonómico ha puntualizado que «el perjuicio que se provoca a los residentes en Formentera es mucho mayor, multiplicándose en este caso los efectos negativos de su triple insularidad».

Para el senador del PP «esta medida representa un retroceso de derechos inasumible. Somos una comunidad autónoma con una singularidad agravada por razón de la insularidad. Para ser tratados igual que el resto es necesario mantener los derechos que tanto tiempo nos ha costado conquistar. Con esta medida, estamos retrocediendo hasta los inicios de los años noventa. Retrocedemos treinta años de golpe», ha sentenciado.

Denuncia la pasividad de Armengol

Jerez ha adelantado que «el PP no se va a quedar de brazos cruzados. No vamos a aceptar recortes de derechos. Si se perpetra la medida vamos a exigir el mantenimiento de los beneficios adquiridos sin renunciar a nada. Vamos a exigir que la bonificación del 75%se mantenga hasta el destino final, sea cual sea la alternativa de transporte colectivo que

elija el usuario. Se trata de no perder derechos consolidados».

Por otro lado, ha señalado que «el Gobierno de Sánchez tiene a Baleares sólo para recaudar. Cuando se trata de compensar los costes de la insularidad, no existimos, y este caso constituye la evidencia más categórica de todas. Los aeropuertos en Balears son los más rentables: han generado en 2022 más del 20% de los beneficios de AENA pero luego nos obligan a viajar en tren y nos recortan el descuento por residencia».

Finalmente, Jerez ha acusado la pasividad de Francina Armengol: «Hay que lamentar que el PSIB acepte esta medida y Armengol consienta un pacto cerrado que penaliza la movilidad de los residentes en Balears. Debería haber defendido a su territorio y no a Pedro Sánchez», ha concluido.