El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado este martes que algunos diputados «necesitan clases de democracia» y ha criticado la «dimisión en diferido» de la expresidenta del Govern, Francina Armengol. Sagreras, ha recordado, durante su intervención en el debate de investidura a la Presidencia del Govern de las Illes Balears, que «los ciudadanos han demostrado que confían en el proyecto de cambio, de libertad, de gestión y de moderación del Partido Popular».

«Marga Prohens es la única candidata legitimada por los ciudadanos para presidir nuestra Comunidad Autónoma», ha señalado Sagreras.

El portavoz del PP ha añadido que «el 28M la ciudadanía mostró claramente

su voluntad de acabar con las políticas intervencionistas, de imposiciones y prohibicionistas de la izquierda, votó cambio». «Se ha castigado la gestión de Armengol tras negarse a bajar impuestos, tras no abordar el problema de acceso a una vivienda, tras intentar tapar el aumento de la inseguridad, tras la mala gestión de las instituciones en los casos de las menores tuteladas y tras el incremento de las listas de espera en sanidad», ha expuesto Sagreras.

Durante su intervención, el portavoz popular ha explicado que «el acuerdo de investidura con Vox permite un gobierno en solitario del PP y, también, aplicar nuestro programa electoral como un contrato con la sociedad de Balears y cumplir con la voluntad de cambio que los ciudadanos expresaron en las urnas el 28M».

«Nos preocupa la tergiversación de la izquierda, este acuerdo no hace

retroceder ningún derecho de ninguna persona ni de ningún colectivo» ha

replicado Sagreras y ha defendido que «no conozco a ninguna persona

que defienda más nuestra lengua propia que Marga Prohens, tampoco

supone pasos atrás en derechos LGTBI porque Marga prohens siempre

los reivindica y defiende».

Sebastià Sagreras ha hecho balance de los últimos años del Ejecutivo presidido por Armengol y ha señalado que Baleares ha sido la CCAA en la que más ha subido la vivienda «y no se ha tomado ninguna medida efectiva».

Sagreras también se ha recordado el episodio del Hat Bar, asegurando que «mientras no llegaban vacunas, los primeros que se vacunaban eran los políticos y mientras las familias sufrían las peores restricciones, el Govern se saltaba sus propias reglas y se iban de gintonics en horario de confinamiento».

El portavoz del PP también ha afirmado que la paz social ha sido «fingida» porque «había un conseller que hacía callar a la sociedad civil y a las patronales con sugus o garrote».

Sagreras ha defendido el acuerdo con Vox, que se ha comprometido a no enmendar a totalidad los presupuestos. «Por mucho que la izquierda dramatice, el acuerdo no solo no recorta derechos sino que los amplía».

