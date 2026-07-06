El popular Quiosco Alaska y la fábrica de barquillos Galindo entran en el catálogo de comercios emblemáticos de Palma

La Comisión Técnica del Catálogo de Establecimientos Emblemáticos del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la incorporación de nueve nuevos comercios, entre los que se encuentran el popular Quiosco Alaska y la famosa fábrica de barquillos Galindo. De esta forma, la lista alcanza un total de 135 establecimientos.

Los nuevos comercios que pasan a formar parte del catálogo son Armería Serra-Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l’Auba, Corsetería De Tot, Quiosco Alaska, Muebles Massis y Pastelería Real.

Los criterios para obtener la distinción de establecimiento emblemático de la capital balear se fundamentan en la antigüedad y/o la singularidad del negocio. En cuanto a la antigüedad, se exige una trayectoria mínima de 75 años, mientras que la singularidad es valorada por la Comisión Técnica encargada de analizar las candidaturas.

Por otra parte, el Catálogo 2026 deja de incluir a los establecimientos Ca Donya Àngela, Carnes Comas, Forn La Mallorquina y Gilet Oficinas, tras el cese de su actividad.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha asegurado que «estas nueve nuevas incorporaciones continúan reforzando un catálogo que reconoce la trayectoria, la singularidad y el arraigo de aquellos comercios que han sabido mantenerse a lo largo de los años, adaptándose a los cambios sin renunciar a su esencia».

Asimismo, ha destacado que «preservar y dar visibilidad a estos establecimientos supone proteger la memoria comercial de Palma y, al mismo tiempo, poner en valor la importante contribución que realizan al dinamismo económico, social y cultural de la ciudad».

Bazar Las Palmeras

Ubicado en el paseo Barceló i Mir, actualmente está regentado por los hermanos Toñibel y Toni Fiol Pastor, la tercera generación familiar. Negocio fundado en 1961 por su abuela y especializado en la pesca recreativa y deportiva, pionero en la venta en línea y por su ubicación en la zona; participa en acontecimientos deportivos, imparte charlas de sensibilización, organiza concursos de pesca en los que promueve la captura y suelta y la pesca sostenible.

Cumple con el requisito de la singularidad y, también, con el elemento cualitativo del relevo generacional y de no haber cambiado de ubicación.

Mobles Massis

Establecimiento abierto en la avenida del Comte de Sallent, al frente del cual se encuentran M. de Lluch Mir y M. de Lluch Fernández —tercera y cuarta generación—, dedicado a la venta de muebles, surgido del grupo empresarial Grupo D’Mir SA, que recoge la tradición familiar procedente de la década de los 40. Cumple con el requisito de la antigüedad y, también, con el elemento cualitativo del relevo generacional.

Bar Tulsa

Ubicado en la plaza del Comtat del Rosselló, data de 1951 y actualmente está regentado por los hermanos González Calvo desde 1997. Conocido por la preparación de desayunos, bocadillos variados, llonguets, entre otros. Cumple con el requisito de la antigüedad y, también, con el elemento cualitativo de no haber cambiado de ubicación para formar parte del Catálogo de 2026.

Corsetería De Tot

Ubicada en la calle Jafudà Cresques y cuya titular es Ana M. Salvà, que sucedió a sus padres y a la socia de estos. Establecimiento especializado en corsetería, con ventas personalizadas y en línea, y en artículos protésicos y postoperatorios. Cumple con el requisito de la singularidad y, también, con los elementos cualitativos del relevo generacional y de no haber cambiado de ubicación.

Pastelería Real

Negocio procedente de una tradición familiar originaria de Llubí, localidad en la que también tenían horno. Actualmente, trabajan en él la tercera y cuarta generación. Cumple con el requisito de la antigüedad y de la singularidad y, también, con los elementos cualitativos del relevo generacional y de no haber cambiado de ubicación.

Armería Serra Pizá

Data de 1978. Fue abierta por los socios Rafael Pizá y Francisco Serra. Desde 2008 está regentada por los hijos de Rafael Pizá (Rafael y Tomeu). Comercio especializado en artículos de caza y de tiro. Cumple con el requisito de la singularidad y, también, con los elementos cualitativos del relevo generacional y de no haber cambiado de ubicación.

Barquillos Galindo

Negocio fundado en 1927, originariamente como fábrica de tapones de corcho y de obleas. Actualmente, está regentado por la cuarta y quinta generación, manteniendo la fabricación de obleas de forma artesanal y con productos naturales. Cumple con el requisito de la antigüedad y de la singularidad y, también, con el elemento cualitativo del relevo generacional.

Café l’Auba

Negocio fundado originariamente en 1842, en uno de los primeros barrios formados fuera del núcleo histórico de Palma: els Hostalets. A las espaldas lleva una larga trayectoria, con diferentes denominaciones y propietarios. Fue conocido como bar como Gost, La Imparcial, Gris… Rafael Ramis cogió el testigo en 1982 y continúa con el apoyo de su hijo, Daniel. Cumple con el requisito de la antigüedad y también con el elemento cualitativo de no haber mudado de lugar.

Quiosco Alaska

Es uno de los establecimientos más conocidos y de referencia de Palma, cumple con el requisito de la antigüedad y de la singularidad y, también, cumple con el elemento cualitativo de no haber cambiado de lugar para formar parte del Catálogo 2026 y con la categoría 1A abierto desde el año 1935. Ha pasado de quiosco de refrescos y helados a convertirse en un punto de referencia de la restauración popular de Palma.