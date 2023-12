Pau Tomàs: «Nos vamos a medir a una de las mejores plantillas de LEB»

«Nos vamos a medir a una de las mejores plantillas de LEB», afirma Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma, ante el derbi que les enfrentará mañana al Class Sant Antoni en Son Moix. Los ibicencos son terceros en la clasificación, con siete victorias y dos derrotas, mientras que los mallorquines ocupan la novena plaza, con tres triunfos y seis derrotas, las tres últimas de manera consecutiva.

El Fibwi Palma sigue quitando hojas al calendario de cara al partido ante el Class Bàsquet Sant Antoni. El conjunto mallorquín ha trabajado a fondo en el Toni Pizà durante esta semana para poder llegar en las mejores condiciones posibles al partido de mañana ante el equipo ibicenco. «El equipo está muy bien, Llevamos dos semanas entrenando a un muy buen ritmo pero el entrenamiento que hicimos ayer fue brutal. Los jugadores están con mucha energía y muchas ganas de lograr la victoria en casa», ha explicado Pau Tomàs esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador mallorquín tiene claro que enfrente va a tener a “una de las mejores plantilla de la categoría” aunque también subraya que “el equipo está preparado y sabe que para ganar a Ibiza vamos a tener que estar no al cien por cien, sino al 120% pero estamos convencidos de poder hacerlo y con ganas de poder llevarnos la victoria”.

Considera el preparador del Fibwi Palma que «la clave del partido estará en no caer mentalmente en malas dinámicas y trabajar como lo estamos haciendo últimamente y plantear un partido para llegar al final con opciones de victoria. Está claro que va a ser un partido en el que cada uno vamos a tener nuestro momento pero de lo que se trata es de llegar en las mejores condiciones posibles para poder imponernos a un gran equipo».

Sobre el Class Bàsquet Sant Antoni ha indicado: «Es un equipo muy equilibrado con puntos en todas sus posiciones. Podría comentar sobre toda a plantilla porque es un equipo que tiene a dos quintetos. En el momento en el que mueven el banquillo no se nota pero en la pista somos cinco contra cinco y la clave es plantear un partido serio durante los 40 minutos, no hacerlo durante 30 o 35 si no hacerlo durante los 40 minutos».

Una fiesta del baloncesto antes del derbi

Con motivo de la disputa del partido entre Fibwi Palma y Class Bàsquet Sant Antoni, Son Moix acogerá una Mini Diada de baloncesto organizada junto al Consell de Mallorca en la que participarán equipos, tanto masculinos como femeninos, como el Bàsquet Sant Pere, Bàsquet Pla, Consell, CIDE o Andratx así como equipos del propio CB Imprenta Bahía San Agustín c.

A partir de las 15.30 hasta las cinco de la tarde el exterior del Palau d´Esports de Son Moix acogerá una serie de partidos en cuatro canchas situadas al lado de las taquillas del Palau y que servirán como preámbulo al encuentro entre el Fibwi Palma y el Class Bàsquet Sant Antoni.