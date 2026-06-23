Palma acumula 100 autobuses en el taller por avería en el aire acondicionado en plena ola de calor con 37 grados

La nave de talleres de reparación de los autobuses de la EMT de Palma tiene un centenar de vehículos parados y la mayoría de ellos presentan el mismo problema: el aire acondicionado no funciona. Y esto sucede en plena ola de calor con temperaturas que el pasado sábado llegaron en Palma a los 37 grados centígrados. Conductores de la EMT denunciaron estos hechos a OKBALEARES, que han sido confirmados por la Empresa Municipal de Transportes.

El pasado sábado, la operativa de la EMT para dar el servicio público de transporte en autobús urbano era de 136 vehículos, menos de los previstos porque otros 100 estaban parados en cocheras por problemas con el aire acondicionado.

Algunos pasajeros aún se quejaban este lunes de que esta incidencia estaba teniendo incidencias en la frecuencia de paso del autobús en determinadas líneas.

Por su parte, los conductores que han contactado con OKBALEARES describen una situación sorprendente: el pasado viernes, en el turno de noche, 20 conductores de la EMT coincidieron en las cocheras tras dejar su autobús en el taller para reparar el aire acondicionado, y terminaron el turno allí porque no había autobuses como alternativa para seguir dando el servicio.

La gerencia de la EMT, que confirma la incidencia, lo achaca a «un problema derivado de la antigüedad de la flota actual. Por este motivo, se está priorizando la incorporación al servicio de nuevos autobuses, que son más modernos y ofrecen mejores prestaciones. De hecho, la semana pasada ya llegaron cuatro nuevos autobuses más articulados de 18 metros, de la marca Mercedes».

La renovación de la flota de autobuses es uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Palma tras comprobarse que la dejadez de los ocho años de gobierno socialista en la capital balear supuso el abandono de los vehículos.

Hay muchos palmesanos que aún recuerdan un periodo prolongado de tiempo en el que frecuentemente se incendiaban autobuses en pleno servicio.