“España tiene el mejor equipo de canoa del mundo”. Kiko Martín, seleccionador nacional y entrenador del Reial Club Nàutic Port de Pollença, no tiene dudas. El éxito de sus pupilos en el recién terminado mundial de Duisburgo viene a confirmar lo que ya se sabía: que nuestro país es la potencia del momento y que el centro de entrenamiento de Mallorca, ubicado en el Lago Esperanza (Alcúdia), es una de las referencias mundiales de la canoa. Oro y plata para Joan Toni Moreno en el mundial absoluto de canoa. Y no han sido los únicos metalles.

La lluvia de medallas obtenidas por los deportistas de Baleares o “adoptados” por Kiko Martín en Mallorca no ha sido ninguna sorpresa. El mundial absoluto es siempre la prueba de fuego, pero los resultados obtenidos hasta la fecha en categoría Sub 23 anunciaban lo que al final ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que los chicos y las chicas de Kiko han regresado a la Isla con dos oros, dos bronces, cuatro platas y dos quintos. Un éxito sin paliativos que, además, se ha visto coronado por la obtención de varios pasaportes para los JJOO de París en 2024.

Joan Toni Moreno, del Reial Club Nàutic Port de Pollença, ha revalidado el título de campeón del mundo de C4 500 junto a sus compañeros Adrián Sieiro, Manuel Fontán y Pablo Graña, y se ha colgado la plata en C1 200. Las dos preseas en el mundial absoluto son la guinda a una temporada espectacular. “En C1 200 me he quedado muy cerca del oro, fue una final muy ajustada, y en C4 salió ayer lo que llevábamos ensayando desde hacía varias semanas. Estoy muy orgulloso y con ganas de descansar un poco, porque la verdad es que ha sido un año muy intenso”, ha asegurado el canoísta mallorquín, quien el pasado mes de julio ya obtuvo el oro en el mundial Sub 23 de C2 500 junto a Juan Diego Domingo.

Al triunfo de Joan Toni se suma el de María José Mailliard, la deportista chilena que entrena a las órdenes de Kiko Martín con el resto de grupo de deportistas del RCNPP. Ha sido campeona en C1 1000, se ha colgado el bronce en C1 500 y ha logrado clasificar a su país en la distancia olímpica de C1 200.

Antia Jacome, gallega de la UCAM y también “adoptada” en Pollença, se ha llevado nada menos que tres medallas de plata (C2 500, C1 200 y C2 200), garantizado la presencia española en París en las dos distancias olímpicas. Por último, Pablo Martínez y Tano García han logrado una tercera posición que también clasifica automáticamente a nuestro país para los Juegos del próximo año.

Por último, Maria Angels Moreno, hermana de Joan Antoni, ha obtenido una meritoria quinta posición en la final de C4 500 W, un resultado que sitúa a la tripulación en la senda de París 2024.