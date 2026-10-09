Muere un piloto y el copiloto sufre lesiones medulares tras despeñarse por un barranco en el Rally Challenge Mallorca

Un piloto ha muerto y el copiloto ha sufrido lesiones medulares en un accidente ocurrido este viernes en el Rally Challenge Mallorca tras caer su coche por un barranco a la altura de Mortitx.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença.

El vehículo se ha salido de la carretera y se ha precipitado por un barranco, aunque se desconocen las circunstancias que han provocado el siniestro, así como la identidad de los dos participantes en esta prueba automovilística.

Efectivos de los parques de Alcúdia e Inca de los Bomberos de Mallorca se han desplazado hasta el lugar de los hechos para bajar hasta la zona en la que ha quedado el vehículo y extraer a la persona herida.

La organización de la carrera, en un comunicado que ha «lamentado tener que emitir», ha detallado que el siniestro se ha producido durante la disputa del tramo entre Pollença y Lluc.

Tras la muerte de uno de los participantes y las graves lesiones sufridas por su compañero, han decidido suspender todos los tramos cronometrados pendientes de celebración y dar por finalizada la competición y todas las actividades relacionadas.

Es una decisión «dolorosa pero firme e irrevocable» que la organización ha adoptado «desde el respeto más profundo y la consideración que merecen unas circunstancias de esta gravedad».

En este momento, ha subrayado, «no existe resultado, clasificación ni objetivo deportivo que pueda situarse por encima de lo verdaderamente importante» y, por lo tanto, «la competición pasa a un segundo plano» para que prevalezcan «el respeto, la humanidad y la solidaridad».

Desde el Rally Challenge de Mallorca han expresado su «más profundo pesar» y han trasladado sus «más sinceras condolencias» a la familia y a los allegados del fallecido y el herido.