Mucho cuidado al pagar facturas por email: la estafa con la que han robado 320.000 euros a una empresa alemana en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes un espectacular caso de estafa informática que tuvo lugar a finales del 2019 en Mallorca. Los responsables son tres hombres acusados de robar un total de 320.000 euros a una empresa alemana dedicada al comercio de frutas y verduras mediante una suplantación de identidad por internet. Ahora se enfrentan a penas que suman más de 12 años de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el engaño se cometió entre noviembre y diciembre de 2019, cuando los estafadores lograron enterarse de los pagos que esta empresa tenía pendientes con sus distribuidores habituales. Con esa información, se hicieron pasar por ellos a través de correos electrónicos falsos y les exigieron tres pagos urgentes.

En concreto, la estafa se estructuró en tres fases consecutivas, utilizando siempre la suplantación de identidad a través del correo electrónico.

En un primer movimiento, los procesados mandaron un correo falso pidiendo dinero urgente. La empresa pidió detalles y acabó ingresando los 70.000 euros en una cuenta a nombre de una sociedad. El primer acusado retiró el dinero en cuanto llegó.

Días después, volvieron a escribir haciéndose pasar por los distribuidores para confirmar que el dinero anterior había llegado y pedir otros 100.000 euros. Esta vez, el dinero se envió a una cuenta particular en una oficina bancaria de Sóller, y el segundo acusado se lo quedó.

Por último, tras varios correos de insistencia, los estafadores reclamaron un último pago de hasta 150.000 euros. La empresa los transfirió a una cuenta a nombre de una constructora en Málaga, y el tercer acusado se encargó de retirar los fondos y quedárselos.

La Fiscalía considera estos hechos un delito de estafa informática y pide para ellos penas que suman un total de 12 años y seis meses de prisión, además de devolver todo el dinero que consiguieron de manera fraudulenta.

El juicio arranca este martes a partir de las 11:45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.