Mavi García roza el podio en la Flecha Valona

La ciclista mallorquina Mavi García rozó el podio en la clásica de la Flecha Valona. La corredora del Liv Racing TeqFind se quedó a tan sólo tres segundos de la tercera posición y fue la mejor española de una carrera que se adjudicó la holandesa Demi Vollering, una de las grandes favoritas. En cambio, Enric Mas no tuvo su mejor día en la prueba masculina y fue el decimoséptimo, a 15 segundos del ganador, Pogaçar.

Mavi García, que había conseguido dos quintos puestos en 2021 y 2022, consiguió hacerse un hueco en la dificilísima subida final, en la que se quedó a tan sólo 10 segundos de la ganadora en la meta situada en el durísimo Muro de Huy. Su siguiente objetivo será otra clásica belga, la Lieja-Bastogne-Lieja, en la que espera seguir con la gran progresión mostrada hoy.

[#FWwomen]

A strong finish of our Spanish champion. A fourth place for @mavi_garcia_c on the Mur de Huy! pic.twitter.com/4SL5p6wNOC

