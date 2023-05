Margarita Palmer (Palma de Mallorca, 1970) es la candidata de Vox a la Alcaldía de Llucmajor y la coordinadora de la formación en el municipio. Palmer posee certificado del Gobierno balear de acreditación de unidades de competencia incluidas en títulos de Formación Profesional y certificado de profesionalidad de preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. Este 28 de mayo se marca como objetivo devolver a Llucmajor el esplendor y el lugar que se merece.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Llevo 18 años como secretaria de presidencia y gerente en la Federación Balear de Caza.

p.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Porque quiero trabajar para conseguir un Llucmajor mejor en todos los sentidos, porque llevo más de 20 años viviendo aquí y mis raíces son llucmajoreras por parte de padre y he podido vivir en primera persona la degradación del municipio, el abandono en limpieza y seguridad, la falta

de mantenimiento de las vías urbanas, aceras, parques… etc. El aumento de la inseguridad en nuestras calles, donde nuestros hijos ya no pueden jugar en la puerta de casa como hacíamos nosotros. Creo que Llucmajor se merece volver a estar en lo más alto y me siento preparada para conseguirlo.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle.

R.- Pues creo que deben apostar por mí porque soy una persona muy trabajadora y comprometida, honrada y sencilla, y por eso trabajaré duro desde el primer día. La transparencia en el Ayuntamiento será prioritaria y me relacionaré siempre con los vecinos a pie de calle, hay que escuchar a los vecinos para poder saber siempre de primera mano las necesidades del pueblo, y eso no se consigue sentada en un despacho. No hay que olvidar que el Ayuntamiento es la casa del pueblo y debe estar a disposición de la ciudadanía, por eso fomentare la participación ciudadana en los plenos municipales.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Nosotros salimos a ganar, si luego la gobernabilidad no está clara, ya se verá.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- Desde el 2021, el Remanente de Tesorería no ha parado de aumentar, y por lo tanto, de engrosar el superávit del Ayuntamiento. Ello ha llevado a que los ciudadanos soporten cada vez una mayor presión fiscal, y no vean unos servicios públicos acordes con lo que pagan. Los ingresos totales anuales del Ayuntamiento no paran de crecer año tras año, sin que el

consistorio dé mejores o más servicios públicos, ni tampoco aligere la carga fiscal a familias y empresas. Por lo tanto diría que el ayuntamiento no está en modo alguno endeudado, todo lo contrario, sin embargo la mayoría de las familias de nuestro municipio sufren mucho para conseguir llegar a final de mes.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Lo tengo clarísimo, nuestra política se basa fundamentalmente en poner las instituciones al servicio del ciudadano, en abrir las puertas del consistorio al vecino para que se sienta protegido y respaldado, en definitiva una administración local al servicio de las familias impulsando la perspectiva de familia en todas las políticas municipales, especialmente en

materia de urbanismo, servicios públicos, fiscalidad, transporte y ayudas sociales

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- En general le puedo decir que llenar la cesta de la compra, como cualquier español a día de hoy en nuestro país, pero a nivel de mi municipio diría que la limpieza y mantenimiento en general y la seguridad. Sufrimos un abandono brutal en cuanto a limpieza de calles, basuras, parques y en cuanto a mantenimiento de aceras, asfaltados, mobiliario urbano, grafitis y un largo etcétera. En seguridad ocurre lo mismo, la plantilla actual de la policía local tiene más de un 25% de su plantilla de baja o en segunda actividad por lo que la presencia policial en nuestras calles es bajísima, más teniendo en cuenta la extensión de nuestro municipio, con 18 núcleos urbanos. En Vox lo tenemos claro, vamos a aumentar la plantilla de la policía local, y solicitaremos una aumento de plantilla en el puesto principal de la Guardia Civil de Llucmajor para poder así dar servicio 24 horas en el Arenal y urbanizaciones. Más inversión en limpieza y mantenimiento, que los vecinos vean bien reflejados a donde van sus impuestos.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- Como he dicho antes, aumentaremos la inversión en mantenimiento urbano de los diferentes núcleos: acabaremos con las barreras arquitectónicas para mejorar el acceso a las personas con movilidad reducida, embelleceremos rotondas y entradas a todos los núcleos de nuestro municipio. Garantizaremos la limpieza, cuidado y mantenimiento de parques y jardines. Elaboraremos un plan de limpieza de pintadas vandálicas y grafitis Ampliaremos el volumen de residuos a dejar los vecinos en los Puntos Verdes, sacos de escombros, recogida de muebles, electrodomésticos, podas, etc. En cuanto a reforma fiscal, reduciremos drásticamente los impuestos y las tasas municipales. Promoveremos una economía real y local, apoyando a nuestras PYMES. Impulsaremos una reducción del IBI para todos los llucmajorers. Favoreceremos la permanencia y viabilidad de pequeñas empresas con bonificaciones fiscales. Aumentaremos el mantenimiento en los centros escolares del municipio. Crearemos ayudas directas al comercio local y pequeños negocios, combatiendo con todas las medidas, el top manta y el comercio ilegal.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Porque gracias a las leyes actuales promovidas por el PSOE y su socios de Unidas Podemos que defienden al okupa antes que al inquilino, es evidente que los propietarios no están por la labor, ya que se sienten desamparados ante la ley que protege antes al delincuente que al propietario. Nosotros trabajaremos para dar una seguridad jurídica y así los dueños de pisos podrán ponerlos en bolsa de alquiler con mas tranquilidad, eso hará que se amplia la oferta de viviendas y bajen los precios. También implantaremos ayudas al alquiler para jóvenes y aumentaremos las ayudas

a las familias que ya estén en el programa de asistencia social del ayuntamiento, estudiando cada caso particularmente para que todos tengan acceso a una vivienda digna

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- Nefasta, han sido cuatro años de auténtica ruina. El municipio ha ido a peor y ninguna de las obras de mejora o nuevas obras se han llevado a cabo, véase por ejemplo la plaza Reina Maria Cristina conocida como la plaza naranja en S’Arenal, una promesa electoral de remodelación que no tan solo no han sido capaces de acometer en cuatro años, sino que encima al poco de iniciarse las obras, han sido paralizadas y ya ni se les ve ni se les espera para finalizarlas… una pena y un desastre para los vecinos de esta plaza.