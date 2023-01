2023 se estrena con un hueso, la visita a Son Moix del Valladolid de Pacheta, que viene de perder ante el Real Madrid y de caer eliminado en la Copa, pero que presenta un balance de cinco victorias consecutivas en Palma en sus cinco últimos partidos. Aguirre recupera a Valjent y Baba, los pucelanos vienen cargados de bajas, entre ellas la de su máximo goleador, Sergio León, y para colmo impartirá justicia Valentín Pizarro Gómez, el que expulsó a Muriqi en Elche después de montar un verdadero escándalo con rojas y penaltis a diestro y siniestro.

El Mallorca llega al partido tras un dubitativo regreso del Mundial, a cuya pausa se fue como un toro, sumando 10 de los últimos 12 puntos posibles antes del parón. Su vuelta en Getafe resultó un fiasco. Lo arregló un poco el miércoles en Pontevedra, pero necesitó la prórroga para acabar con la resistencia de un rival que está dos categorías por debajo. «Aún nos falta algo para volver al nivel al que estábamos», reconoció ayer Aguirre en rueda de prensa. No le falta razón.

Vuelven Baba y Valjent, ya recuperados -aunque está por ver si serán titulares-, y por supuesto Muriqi encabezará el ataque. Se encontrará de frente con Valentín Pizarro Gómez, el primer árbitro que le ha expulsado en España, y del que seguro que no tiene buen recuerdo porque su roja fue la consecuencia de la denigrante ley de la compensación que con tanta frecuencia se aplica en el arbitraje español -salvo, por supuesto, que se implique en las jugadas a Madrid y Barcelona, que entonces no hay ley que valga-. Seguro que Aguirre le recuerda al kosovar que debe bajar los decibelios si no quiere tener problemas.

El Valladolid llega muy mermado. No estarán Escudero y Anuar por lesión y Javi Sánchez y Sergio León por sanción. En cambio vuelven El Yamiq, Olaza y Kenedy para darle más volumen a un equipo que, ojo, está a sólo dos puntos de distancia del Mallorca. Un triunfo en Son Moix, de hecho, permitiría a los castellanos sobrepasar a los de Aguirre en la clasificación. Atentos al mallorquín Monchu, que salió de la cantera rojilla, y sobre todo al lateral derecho Iván Fresneda, por el que se pelean todos los clubes poderosos.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Russo, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Battaglia, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Valladolid: Masip, Iván Fresneda, Joaquín, David Torres, Luis Pérez, Monchu, Roque Mesa, Álvaro Aguado, Plata, Óscar Plano y Weissman.

Árbitros: Pizarro Gómez (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.