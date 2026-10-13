Mallorca destina 800.000 euros en bonos de descuento para comprar en comercios de producto local por la subida de costes de la energía

Mallorca destina 800.000 euros en bonos de descuento para comprar en comercios de producto local, en general, para compensar la subida de costes por el encarecimiento de la energía. La campaña Bons Mallorca está dirigida a entidades, a personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y sean titulares de tiendas o puntos de venta presenciales autorizados en Mallorca.

Podrán solicitar estas ayudas trabajadores autónomos, empresas, entidades de economía social como cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones con actividad económica, empresas de inserción, centros especiales de ocupación, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación.

De este modo, la campaña de descuentos en los productos de proximidad que se venden en establecimientos comerciales físicos con sede en Mallorca permitirá que se incentive el consumo del producto de aquí y se incrementen los ingresos de los comercios, para ayudarlos a hacer frente a las subidas de precios de los suministros de energía y de los transportes provocados por la guerra de Oriente Medio.

La convocatoria también contempla un convenio de la entidad colaboradora con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca en la gestión de las ayudas, siendo la vía de relación con los solicitantes y beneficiarios, así como efectuando el canje de los bonos de descuento usados en las operaciones de compraventa.

Características de los bonos

Las personas que podrán adquirir los bonos tienen que ser mayores de 16 años y estar domiciliadas en cualquier municipio de la isla de Mallorca.

Cada bono de descuento tiene un valor nominal de 20 euros, y cada persona puede disponer de un máximo de 5 bonos, siempre que no se hayan agotado los bonos totales disponibles (hasta un total de 100 euros), sujeto a la disponibilidad prevista en la convocatoria.

Para aplicar el bono, el importe mínimo de las compras de productos incluidos en la convocatoria será de 40 euros (IVA incluido) y los consumidores deberán abonar la parte del importe no cubierta por el descuento.

La convocatoria incluye las siguientes categorías: productos de Mallorca con denominación de origen o indicación geográfica protegida; productos con etiqueta de producto local producidos en Mallorca; productos mallorquines con certificación ecológica del Consell Balear de la Producción Agraria Ecológica; productos mallorquines con certificación de producción integrada, y productos elaborados por artesanos con las acreditaciones previstas en la convocatoria.

Las empresas, autónomos y entidades que cumplan los requisitos generales que determina esta convocatoria pueden presentar sus solicitudes a la plataforma web habilitada, www.bonsmallorca.com, aportando la documentación exigida en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes se abre este miércoles, 14 de octubre, a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB, y permanecerá abierto durante 15 días hábiles.