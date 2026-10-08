EROSKI acerca producto local y fresco a los ciudadanos de Palma con la inauguración de un supermercado en Son Flor

EROSKI ha inaugurado este jueves un nuevo supermercado de proximidad en el número 32 de Carrer Maria Antònia Salvà, en Palma, en el barrio de Son Flor (distrito de Ponent). El establecimiento, que opera bajo la enseña EROSKI/City, dispone de una sala de ventas de 736 metros cuadrados.

La nueva tienda, la 54ª en la capital balear, otorga un gran protagonismo a los productos frescos y a las referencias locales como muestra de la apuesta de EROSKI por acercarse a los residentes de Mallorca. Proximidad y producto local definen la presencia y el crecimiento de EROSKI en las Islas, que supera en la actualidad los 180 establecimientos.

Esta apertura ha supuesto la creación de 20 nuevos puestos de trabajo. La plantilla ha recibido 170 horas de formación con el objetivo de ofrecer mejores soluciones a los clientes y profundizar en la autogestión de los propios equipos de profesionales que trabajan en tienda. El supermercado incorpora mostradores para carnicería y charcutería, y cuenta con espacios específicos para alimentación biológica y dietética, así como productos para intolerancias (gluten, lactosa, etc.) y opciones bajas en grasas, azúcar o sal.

EROSKI colabora con más de 130 pequeños productores agroalimentarios en Baleares, cuyos productos cuentan con espacios destacados en sus tiendas en todas las secciones. La política comercial de EROSKI potencia al máximo las economías locales, creando riqueza en el entorno y contribuyendo al desarrollo agroalimentario, económico y social. Este modelo impulsa un tejido productivo altamente diversificado como elemento clave para la sostenibilidad del sector.

En materia de sostenibilidad, el nuevo modelo de tienda, como la que ha sumado a su portfolio comercial con la apertura en Son Flor, integra mejoras en climatización, generación de frío industrial e iluminación, con refrigerantes más eficientes y menos contaminantes, muebles de frío cerrados e iluminación LED, medidas que reducen el consumo energético y mejoran la experiencia de compra.

A la inauguración han asistido el director de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez; la responsable de EROSKI de Relaciones Institucionales en Baleares, Joana Manresa; el director general de Autónomos del ayuntamiento de Palma, Juan Antonio Tormo; y el presidente de la

Confederación Balear del Comercio (CBC), Mateu Cunill, entre otros.

EROSKI colabora en Baleares con alrededor de 530 proveedores, con un volumen de compras de 121 millones de euros, y comercializa en torno a 2.000 productos de las Islas. «Esta nueva tienda que abrimos en Palma se nutrirá de una amplia representación de producto balear. No solo es una de nuestras señas de identidad como organización, sino que supone un importante atractivo para nuestros clientes», señala Alfredo Herráez, director de EROSKI en Baleares.