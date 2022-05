La madre de una menor abusada, en el juicio en Palma: «Me dijo que su padre le tocaba sus partes»

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este jueves un juicio contra un hombre acusado de abusos sexuales a su hija menor, en el que ha declarado la madre de la niña y ha asegurado que le dijo que su padre «le tocaba sus partes».

La madre ha contado, durante su declaración ante la juez, que su hija, de cuatro años en el momento de los hechos, incluso le hizo un gesto con los dedos de cómo se producían esos tocamientos: «Siempre en el sofá y con un movimiento», recoge la agencia Europa Press.

Una vez que su hija le dijo todo, según el relato de la mujer, ella misma se puso en contacto con un profesional porque «necesitaba que confirmasen o desmintieran lo que la niña decía».

Los hechos juzgados se remontan a comienzos de 2018, cuando supuestamente en una de las visitas a los hijos que tenían en común con su ex mujer, el encausado realizó tocamientos en los genitales a su hija menor y con ánimo libidinoso.

El fiscal pide para el encausado seis años de prisión por un delito de abuso sexual, además de la retirada de la patria potestad durante seis años, orden de alejamiento durante 20 años y la obligación de someterse a cursos de educación sexual.

A preguntas del fiscal, la madre ha subrayado que la relación con su ex marido «nunca ha sido buena». Incluso, ha abundado en que cuando se separó, hubo una orden de alejamiento que incumplió en varias ocasiones. «El horario de visita nunca lo cumplía, le decía a mis hijos que yo era una bruja, y cuando venía a recogerlos siempre me insultaba», ha afirmado entre sollozos.

Las sospechas comenzaron en el colegio

La mujer ha indicado que las sospechas comenzaron porque la profesora le dijo que la niña no tenía una actitud «normal» respecto a sus partes. «No dejaba que la acompañaran al baño y había días, sobre todo cuando venía de estar con su padre, que estaba muy apartada y no participaba en las actividades», ha explicado.

Aún sabiendo la confesión de la niña, la mujer ha indicado que siguió cumpliendo el régimen de visitas hasta que la Justicia impone la orden de alejamiento. Algo que ha corroborado el acusado durante su interrogatorio, además de confesar que no sabe por qué su hija ha dicho que le tocaba: «Ella también se confunde mucho».

En su declaración, el encausado ha expresado que todas las denuncias fueron de su ex mujer contra él. «Yo siempre he tenido un trato cordial con ella. Nunca la he denunciado por nada», ha dicho, mientras que la madre de la niña ha relatado que aún hoy sigue teniendo asistencia, tanto ella como sus hijos, por violencia de género.

Aparte de negar haber dado a su hija cualquier tipo de masaje, ha indicado que ni siquiera la duchaba: «Se encargaba mi actual pareja. Yo sólo le daba besos y abrazos de padre, pero nunca caricias». El juicio ha continuado con la declaración de los peritos y las conclusiones finales de Fiscalía y abogados