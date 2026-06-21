El lunes arranca en Baleares la matriculación para el próximo curso en Infantil, Primaria y Educación Especial

Este lunes 22 de junio arranca en Baleares la matriculación para el próximo curso en Infantil, Primaria, Educación Especial. En concreto, el plazo permanecerá abierto hasta el día 26 de junio para los alumnos de Educación Infantil, mientras que, en el caso de Educación Primaria y Educación Especial, el periodo de matriculación se prolongará hasta el 29 de junio.

En cuanto a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el proceso de matriculación se abrirá el 25 de junio y permanecerá activo hasta el 1 de julio.

La Conselleria de Educación recuerda a las familias que deben formalizar estas matrículas a través de la página web del centro educativo sostenido con fondos públicos en el que el alumno haya obtenido plaza.

Para el próximo curso 2026/2027, la Conselleria tenía previsto autorizar unas 1.200 plazas más que en el recién concluido curso escolar (500 públicas y 700 concertadas).

Esto permitirá poner a disposición de las familias un total aproximado de 15.300 plazas en las Islas Baleares. Esta ampliación se enmarca en el objetivo de avanzar hacia la universalización de la Educación Infantil de primer ciclo, garantizando la gratuidad y un acceso equitativo para todas las familias.

En esta línea, la Conselleria de Educación y Universidades refuerza la apuesta por la creación y consolidación de plazas públicas de 0 a 3 años, especialmente aquellas gestionadas directamente por el Govern de las Islas Baleares.

El esfuerzo realizado en los últimos años es notable: desde septiembre de 2023 hasta hoy, la gestión directa ha pasado de 4 centros a 29.

De cara al curso 2026/2027, la Conselleria asumirá la gestión de ocho nuevos centros de 0 a 3 años vinculados a diversos CEIP y escoletas: el CEIP Joan Mas de Pollença; los CEIP Jaume I, Génova y La Soledat de Palma; el CEIP Blanca Dona de Ibiza; así como las escuelas infantiles Son Dameto y Son Gibert de Palma, y la escoleta Can Cantó de Ibiza.

Estos centros se sumarán a los 21 centros de 0 a 3 años que ya gestiona directamente la Conselleria, consolidando un crecimiento sostenido y una mejora progresiva del servicio educativo ofrecido a las familias de Baleares.

En cuanto a las previsiones de matrícula del alumnado de 4º de Educación Infantil (3 años), la Conselleria de Educación trabaja con las cifras de nacimientos del año 2023 registradas en el padrón, que son 8.951 niños.

En base a estos datos, la Conselleria prevé poner en marcha un total de 10.014 plazas de 4º de Educación Infantil, distribuidas en 6.493 plazas públicas y 3.521 plazas concertadas.