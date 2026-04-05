Loco Dice arrasa en Over Club Mallorca y firma una noche histórica con lleno absoluto

Over Club Mallorca vivió este viernes 4 de abril una de las citas más memorables de su temporada con la actuación del reconocido DJ y productor internacional Loco Dice, quien logró colgar el cartel de sold out y transformar la sala en el epicentro de la música electrónica en Mallorca.

Desde primera hora de la noche, el público respondió con entusiasmo a una propuesta musical de música electrónica que no dio tregua. Loco Dice desplegó un set vibrante, enérgico y cuidadosamente construido, donde los grooves contundentes se entrelazaron con influencias urbanas, house y techno de primer nivel. Su capacidad para leer la pista y conectar con la audiencia quedó patente en cada transición, consolidando una sesión que mantuvo la pista de baile en ebullición durante horas.

Considerado uno de los nombres más influyentes del panorama electrónico mundial, el artista volvió a demostrar por qué es un habitual en escenarios de referencia como Time Warp, Awakenings, Ultra Music Festival y en las codiciadas residencias de Ibiza. Su paso por Mallorca no solo cumplió expectativas, sino que elevó el listón de la programación de música electrónica en Mallorca.

La velada contó además con la participación de Manu Sánchez y JavitoH, quienes completaron un cartel de alto nivel y contribuyeron a crear una experiencia sonora de música electrónica cohesiva y de gran calidad. Sus sesiones sirvieron de antesala perfecta para una noche que fue creciendo en intensidad hasta alcanzar su punto álgido con la actuación principal de Loco Dice.

Más allá del éxito de asistencia, el evento destacó por su atmósfera única, su cuidada producción y la conexión entre artistas y público, elementos que han convertido a Over Club en un referente para los amantes del clubbing y la música electrónica en Mallorca. La sala reafirma así su apuesta por una programación de primer nivel, capaz de atraer tanto a público local como internacional.

Con este rotundo éxito, Over Club Mallorca consolida su posición como uno de los destinos clave dentro de la escena electrónica del Mediterráneo. Su propuesta va más allá de la música, apostando por experiencias inmersivas que conectan con una audiencia cada vez más amplia y diversa.