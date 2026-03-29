Lluvia de críticas al Gobierno tras contar OKBALEARES que los ilegales piden regularización al bajar de la patera

Partido Popular y Vox en Baleares no han tardado en cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, tras difundir OKBALEARES en exclusiva que los inmigrantes ilegales llegados en la última llegada de pateras ya pedían la regularización nada más ser interceptados. Se exigen dimisiones.

El más contundente en su valoración es el diputado por Baleares de Vox en el Congreso de los Diputados, Jorge Campos. Acusa del delegado del Gobierno de mentir y exige su dimisión: «El Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, siempre ha mentido sobre la inmigración ilegal, incluso ante mis preguntas en el Congreso de los Diputados. Ya debería haber dimitido. Él, como delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, es el responsable en Baleares de todos los perjuicios que sufrimos a causa de las políticas de efecto llamada de los socialistas».

Campos añade su preocupación por la regularización masiva: «Esta invasión tiene como objetivo reemplazar a la población y conseguir nuevos votantes. Llegaremos a ver a islamistas yihadistas regularizados. La duda que tengo es si se regularizarán antes de cometer algún delito o después»

Por su parte, el Partido Popular en Baleares ha reaccionado también a la noticia adelantada por OKBALEARES este sábado. Carga de nuevo contra el delegado del Gobierno. Lo ha hecho en sus redes sociales: «Desde el PP ya lo advertimos. La regularización masiva e indiscriminada de inmigrantes irregulares impulsada por Pedro Sánchez está generando un efecto llamada y las Islas Baleares sufren las consecuencias».

En la última oleada de pateras llegadas a Baleares este mes de marzo, algunos de los inmigrantes ilegales preguntaron a la Guardia Civil por la regularización masiva de Pedro Sánchez con la intención de acceder a ella.

El efecto llamada queda confirmado con la información a la que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES de fuentes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que este digital publicó este sábado.

Según estas informaciones, en la última oleada de pateras llegadas a Ibiza este mismo mes de marzo, algunos de los ilegales interceptados preguntaron, nada más llegar, qué tenían que hacer para regularizar su situación en España a través del proceso que se iniciará en abril, a pesar de que no llevaban ni cinco minutos en suelo español. Lo hicieron a agentes policiales cara a cara.

Este interés por quedarse en España y el hecho de descubrirse que cuatro argelinos llegados en patera a Mallorca acudieron directamente a residir en la antigua cárcel de Palma desmontarían la versión en la que insiste siempre que puede el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Su versión defiende que la inmigración que llega al archipiélago en patera «está de paso» y no tiene intención de quedarse en las Islas.