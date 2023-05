A pocos días de las elecciones autonómicas, el candidato de Vox en Baleares, Jorge Campos (Palma, 1975), asegura que el partido está en fase ascendente y que como mínimo doblará el número de diputados pasando de los tres actuales a seis o siete. Ante los mensajes de la líder del PP, Marga Prohens, intentando marcar distancias con Vox, Jorge Campos asegura que su partido es imprescindible para acabar con el pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol. En esta entrevista, Campos analiza el problema de la vivienda en Baleares, las listas de espera en la sanidad y el considerable aumento del índice de delincuencia.

Pregunta.-¿A medida que avanza la campaña, cuáles son las expectativas de Vox?

Respuesta.-Seguimos en alza y las expectativas son buenas. Se va a demostrar que somos la auténtica alternativa y que sin los escaños de Vox no vamos a poder quitar a Armengol del Gobierno. Así que estamos recibiendo muy buenas sensaciones de la gente. Todos los actos que hacemos son multitudinarios, nos paran por la calle. Yo creo que va a ir bien.

P.-Recientemente, la dirección nacional de Vox ha expresado su convencimiento de que entrarán en el Govern balear. Tal vez disponen de algún sondeo interno.

R.-Los sondeos que tenemos son los que se han publicado en los medios de comunicación. Es decir, vemos que hay una tendencia clara de diferentes empresas demoscópicas y todas nos indican que podemos doblar el resultado, el porcentaje de votos. No nos creemos las encuestas, pero es cierto que marcan la tendencia.

P.-¿Aspiran a doblar el número de diputados en el Parlament balear, pasar de tres a seis?

R.-Sí, sí, podemos sacar el doble de diputados.

P.-¿Por qué cree que es necesario un cambio en Baleares? ¿Cómo valorar la la gestión del pacto de izquierdas?

R.-Es necesario un cambio porque Baleares no resiste cuatro años más las políticas de la ruina, de la traición, de la inseguridad y de la división que ha llevado a cabo la señora Armengol y sus socios. Tenemos más dificultades que nunca para acceder a una vivienda. Tenemos la tasa de criminalidad más alta de España, tenemos una inmigración ilegal inasumible , constante y creciente que afecta directamente a los ciudadanos. Un sistema educativo sectario y separatista. Una sanidad que no funciona. Se está favoreciendo el enchufismo al más alto nivel y mientras se presiona con todo tipo de impuestos al ciudadano de a pie, al autónomo, al trabajador, al pequeño empresario que no puede llegar a final de mes porque está asfixiado por licencias, tasas e impuestos. Mientras tanto, se va colocando cada vez a más gente, a los amiguetes de Armengol, de Podemos y de Més. Todo eso no se puede soportar.

P.-Para conseguir el cambio evidentemente se necesita la intervención del PP y de VOX. ¿Qué opina de los diversos mensajes de Prohens intentando distanciarse de Vox?

R.-Yo creo que eso es un error porque evidentemente la alternativa a Armengol pasa por Vox. Nosotros nos presentamos a unas elecciones con una idea muy clara que es desalojar a la izquierda y el separatismo. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es llegar a un gobierno para repartirnos sillas, sillones y Consejerías. Nosotros no vamos a ocupar sillones, nosotros vamos a cambiar políticas de izquierdas, que son las que tanto daño están produciendo. Entonces, para llegar a eso es necesario que estemos nosotros. Tenemos un modelo que funciona y que creemos que es el más adecuado, el de Castilla y León.

P.-¿Teme que el PI pueda impedir un gobierno de PP y Vox?

R.-Nosotros estamos centrados en hacer llegar nuestro mensaje a los ciudadanos. No sé qué harán los herederos de la Unión Mallorquina de Munar.

P.-¿En cuanto a militantes, Vox se mantiene, baja o está creciendo?

R.-Aun con toda la crisis que estamos sufriendo, vamos subiendo en afiliación y lo que es espectacular y yo agradezco mucho, es la movilización. Organizamos cualquier tipo de acto y vemos cómo nuestros afiliados y nuestros simpatizantes están movilizados.

P.-Hablemos de los temas más conflictivos en Baleares y uno de ellos sería la inseguridad. Baleares tiene el mayor índice de criminalidad de España.

R.-Ese es uno de los problemas más importantes que sufre el ciudadano en el día a día. Además, es un problema presente, pero que con estas políticas que se están llevando a cabo por parte tanto del Gobierno autonómico como del Gobierno nacional, esa inseguridad se va a sufrir a medio y a largo plazo y va a ir en aumento si no cambiamos esas políticas. Evidentemente, la inseguridad que estamos sufriendo está vinculada directamente a la inmigración ilegal masiva que estamos recibiendo en Baleares. Si seguimos con estas políticas de fronteras abiertas, de políticas de efecto llamada, de que aquí venga todo el mundo, pues evidentemente el índice de criminalidad va a ir subiendo.

P.-¿Aumenta la criminalidad por la inmigración ilegal?

R.-Lo dice la propia Delegación del Gobierno. Baleares es una ruta de inmigración ilegal argelina. Inmigrantes que en su mayoría vienen de zonas delincuenciales muy peligrosas de Argelia. Evidentemente, si traes delincuentes aquí y se quedan libres por la calle, como está pasando, van a seguir haciendo lo mismo que en su país de origen.

P.-¿Cuál es la solución?

R.-Que se cumpla la ley, que la inmigración sea legal y controlada. Y a nivel autonómico, acabar con las políticas de efecto llamada. No puede ser que la señora Armengol y sus socios estén continuamente lanzando el mensaje de que aquí puede venir todo el mundo y que todo el mundo tiene ayudas, que será bien recibido y que no hay ningún problema para ellos. Eso además es falso, porque es que no se puede admitir a todo el mundo que quiera entrar aquí. Es que África no cabe ni en Baleares, ni en España, ni en Europa. Con este tipo de políticas lo que se hace es dar una falsa esperanza a algunas personas de África. También hay que acabar con esas mafias de la inmigración ilegal. Y cuando viene un inmigrante ilegal lo primero que hay que hacer es devolverlo a su país.

P.-Otro tema es la falta de vivienda.

R.-Una falta de vivienda que después de ocho años de socialismo se ha agravado exponencialmente. Tenemos la vivienda más cara de toda España y eso es causa directa de las políticas intervencionistas de mercado de los gobiernos socialistas. Hoy un joven no puede acceder a su primera vivienda. Hay personas mayores que están pasándolo muy mal para poder pagar alquileres. No se ha construido vivienda de protección oficial o se ha construido en número mínimo. Hay una falta de entre 20.000 y 30.000 viviendas en Baleares.

P.-¿Qué se debe hacer?

R.-Nosotros lo tenemos muy claro. Primero hay que empezar por la simplificación administrativa y la simplificación de la normativa. Actualmente tenemos un maremagno normativo, urbanístico y territorial que impide cualquier tipo de construcción, de rehabilitación, de reforma… Y además, si algo también está impidiendo el alquiler de pisos es la ocupación ilegal. La ocupación ilegal incide negativamente en aquellos propietarios que quieran alquilar su vivienda. Entra un okupa y resulta que tiene más derechos el okupa que el propietario o el inquilino de esa casa. Eso se debe acabar. El okupa a las 24 horas tiene que estar fuera.

P.-¿Y sobre la sanidad y las interminables listas de espera?

R.-Estamos entre las comunidades autónomas de España con mayor listas de espera. Los ciudadanos esperan de media seis meses para una intervención quirúrgica. Las listas de espera para una consulta a un especialista están colapsadas y en Atención Primaria sucede lo mismo. Todo esto sucede por la falta de médicos. Armengol miente cuando dice que ha contratado miles de sanitarios. Serán personas que trabajan en Sanidad, pero faltan entre 700 y 800 médicos.

P.-¿Qué propone?

R.-Un esfuerzo presupuestario y contratar más médicos y, por supuesto, acabar con el requisito del catalán que impide la llegada de médicos. Es que hemos dejado, por ejemplo, a Ibiza sin oncólogos por culpa del requisito del catalán.

P.-Faltan médicos cuando el presupuesto de la Conselleria de Salud es ahora 900 millones más que en 2015.

R.-Este mayor presupuesto no ha significado ninguna mejora. ¿Qué han hecho con el dinero? Pues, enchufar amiguetes como hemos visto y como han denunciado medios de comunicación como OKDIARIO.

P.-Qué propuestas presenta sobre política fiscal?

R.-Hay que rebajar los impuestos de forma contundente. Hay que acabar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el Impuesto de Patrimonio. Hay que reducir el Impuesto de Sociedades, el IRPF en el tramo autonómico al mínimo. Es decir, hay que rebajar de manera drástica la presión fiscal.

P.-La izquierda dice que no se pueden bajar impuestos y al mismo tiempo mantener los servicios.

R.-Eso es falso. Reducir los impuestos de forma drástica no significa reducir los servicios públicos esenciales como sanidad y educación. Lo que significa es que hay que reducir drásticamente todo el gasto político superfluo. Evidentemente, el que promete rebaja drástica de impuestos debe prometer también que va a acabar con el gasto político superfluo. No necesitamos 56 empresas públicas, no necesitamos más de 200 cargos políticos, no necesitamos un canal de televisión público como IB3 que no ve nadie y que nos cuesta más de 40 millones de euros. Todo eso hay que eliminarlo y dedicar el dinero de los impuestos a aquellos servicios esenciales.

P.-Hablando de la reducción del gasto público, ¿defiende la supresión de los Consells Insulares?

R.-No. Los consells insulares tienen sentido. Creemos en un Consell Insular como gobierno de cada isla que, además, signifique un apoyo a los ayuntamientos. Ahora bien, un Consell Insular tiene todo su sentido si vamos reduciendo competencias del Gobierno autonómico. Defendemos más competencias para los Consells y menos para el Govern, que progresivamente va asumiendo competencias del Estado.

P.-¿Devolvería competencias al Estado?

R.-Para empezar, Sanidad y Educación. No supone ningún beneficio que estén en manos del Gobierno autonómico. Y sobre la Educación hay que decir que Baleares se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento catalanista y separatista. Un sistema educativo donde se vulneran y pisotean derechos y libertades, donde se prohíbe escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, donde se impone el catalán como lengua única.