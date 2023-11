Javier Aguirre: «Es tu turno Larin, eres el fichaje estrella, demuéstralo»

«Es tu turno Larin, eres el fichaje estrella, demuéstralo». Javier Aguirre no ha podido ser más gráfico en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Atlético de Madrid cuando se le ha preguntado por la baja de Muriqi. «Tengo al mejor Abdón que he visto nunca desde que estoy aquí», agregó en relación al sustituto del kosovar. «Me preocuparía si no tuviera a nadie, pero los tengo a los dos», afirmó.

Aguirre admitió que la baja de Muriqi era «un contratiempo», aunque aseguró que «como dije en su día, nadie es insustituible. Es cierto que hablamos de un jugador de 15 goles, que este año ya lleva cuatro, pero fue una desgracia y lo mejor es dejar de darle vueltas». «En su lesión tuvo mucho que ver el estrés. En la suya y en la de muchos futbolistas. Están sujetos a mucha presión y ellos mismos me dicen que también les afectan las redes sociales. Yo no sé lo que es eso porque soy de otra generación, pero ellos sí están pendientes».

Sobre la cantidad de lesiones que ha habido en este parón internacional, Aguirre recordó que «he estado en los dos lugares de la mesa», en relación a su etapa como seleccionador, y explicó que «los entrenadores queremos ganar siempre y tener siempre a los mejores». «Yo fui afectado cuando estaba en el Atlético de Madrid cuando se rompió los ligamentos cruzados Maxi Rodríguez».

«El principal perjudicado es el jugador porque los seleccionadores y los clubes miramos por nuestros intereses. Ahora se juegan 60 partidos al año, es mucho», agregó.

Ya en relación al partido de este sábado en el Metropolitano, dio a entender que habría varios cambios en el once inicial porque, aunque dijo que no haría la alineación pensando en los encuentros de la próxima semana ante Cádiz y Alavés, sí recordó que «Gio y Dani tienen cuatro amarillas, Raíllo está entre algodones, Valjent y Antonio Sánchez recién salen de una lesión y Maffeo y Larin acaban de llegar de un viaje muy largo. Hay que preguntar a ver cómo se sienten porque no hay que correr riesgos. Tenemos varias opciones, pero mañana decidiremos».

Aguirre admitió que para puntuar en el Metropolitano «hay que hacer un partido perfecto», aunque recordó que «el año pasado nos pusimos delante, nos empataron en el descuento de la primera parte y nos marcaron el 2-1 en el arranque de la segunda. Eso nos demuestra que ante el Atlético hay que estar muy concentrado todo el tiempo».

«Es cierto que les hemos ganado en tres de los cuatro últimos partidos, pero cada uno es una historia diferente. Este año están muy fuertes en casa, lo han ganado todo, pero iremos allí a pelear porque no permito que ningún equipo mío deje de hacerlo», agregó.