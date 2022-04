Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en su primera rueda de prensa previa a un partido que espera mañana a un Getafe «intenso» que «no nos va a regalar nada», y adelantó que después de una semana de entrenamientos «la primera impresión es buena. Todos tenemos muchas ganas», aunque luego bromeó al comentar que «hoy o no nos ha dado tregua el clima. Entrenar con este viento ha sido imposible, pero salvo esta pequeña interferencia, bien».

«Llegaron bien los internacionales, aunque lamentablemente se lesionó Sedlar. Vienen algunos con jet lag y cambio horario, pero vamos a intentar recuperarlos», dijo sobre la situación del equipo, para acabar agregando que «tengo dudas porque Oliván y Ángel están con pequeñas molestias y los internacionales vamos a ver. Nos llevamos a 24 jugadores y decidiremos mañana en función de cómo estén». Sobre la plantilla, en particular, dijo que «dos o tres chicos del filial me han sorprendido gratamente. Marcos Fernández me ha gustado mucho, me decían en el club los que le conocen que les recuerda a Ximo cuando era joven. Otro que me impresionó fue Leo Román el portero. Como estaba en la selección no lo conocía, pero vino ayer y me llamó la atención. ¿Si va a ser titular mañana? No». Sí que admitió, con respecto al estado anímico del vestuario, que «cuando estás en una dinámica mala de resultados no es el momento de echarte risas. Están lastimados anímicamente y es normal. He intentado que se sientan vivos, les he dicho que tenemos tiempo para conseguir el objetivo».

En cuanto a Kubo, a preguntas de la prensa japonesa, bromeó al afirmar que «es un chaval muy simpático que me facilita el trabajo porque habla un castellano perfecto», aunque luego sí admitió que «esperamos de él que sea desequilibrante y que nos ayude en la recuperación del balón».

Aguirre insistió en que «no quisiera compararme con la etapa anterior porque tengo un enorme respeto con Luis García Plaza. Lo que yo pretendo es obtener los partidos necesarios para quedarnos en Primera. Ojalá sea jugando bien al fútbol y superando a los rivales, pero de momento la única meta es quedarnos como sea en Primera División».

«Me he encontrado gente buena, gente solidaria, gente que quiere mucho a la institución. Todos me han dado la bienvenida, tanto a nivel profesional como personal», dijo para acabar admitiendo que su filosofía no es hacer previsiones de puntos: «nunca me ha funcionado hacer cuentas. Hay que ir partido a partido porque muchas veces haces sumas y restas y no te salen».