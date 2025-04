Varias inmobiliarias vandalizadas en Mallorca antes de la marcha contra el coste de la vivienda

Varias inmobiliarias de Mallorca han amanecido este viernes vandalizadas, algunas con pintadas de «culpables», antes de la manifestación contra el coste de la vivienda convocada para este sábado al mediodía en Palma.

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha condenado estos actos vandálicos y ha denunciado que en estos ataques se acusa falsamente al sector inmobiliario de ser el responsable de la emergencia habitacional que sufre Baleares.

«Este tipo de acciones no sólo son cobardes e injustificables, sino que además alejan el foco del verdadero objetivo: encontrar soluciones reales, eficaces y duraderas a un problema complejo como es el acceso a la vivienda en nuestras islas», han apuntado.

Abini ha defendido que los inmobiliarios no son el problema, sino parte de la solución y ha reivindicado que han sido los primeros en dar un paso adelante y ponerse «de frente ante la situación de emergencia habitacional». «Llevamos años alertando de las consecuencias de una falta de planificación, de la lentitud en la ejecución de vivienda pública, del laberinto normativo que impide desarrollar nuevos proyectos y del impacto directo de leyes estatales que han creado más incertidumbre que certezas», han esgrimido.

Abini ha calificado el ataque anónimo a los profesionales del sector como una muestra de «intolerancia y frustración mal canalizada», defendiendo que no permitirán que se criminalice a cientos de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores.

La asociación ha reclamado a las instituciones, partidos políticos y sociedad civil que condenen con la misma firmeza estos actos. «No se puede construir nada desde el odio ni la violencia. Lo que hace falta es diálogo, colaboración público-privada y voluntad política real para desbloquear suelo, agilizar licencias, fomentar la rehabilitación y promover vivienda accesible», han señalado en un comunicado.

Los actos vandálicos se producen, precisamente, el día antes de la manifestación unitaria convocada para reivindicar el derecho de acceso a la vivienda, que en Palma tendrá lugar mañana a las 12.00 horas con salida en la Plaza de España y que discurrirá por las Avenidas, La Rambla y la calle Unió hasta llegar al paseo del Borne.

Hasta el momento, a la convocatoria lanzada por el Sindicat Habitatge Palma, los ecologistas del GOB y entidades de la izquierda radical, caso de Menys Turisme, Més Vida, el Banc del Temps de Sencelles, la PAH, Mallorca no es ven y STOP Desnonaments, se han sumado un total de 37 entidades y colectivos. Además de ellos, la Organización Juvenil Socialista de Mallorca, Ciutadans per Palestina, Arran, SOS Residents, Mallorca per la Pau, la Coordinadora Transfeminista o el sindicato Alternativa, así como varias asociaciones vecinales y políticas.

Las entidades convocantes, en una rueda de prensa, reivindicaron la necesidad «clara y urgente» de «acabar con el negocio de la vivienda» como uno de los principales objetivos de la movilización al considerar que la crisis actual se ha vuelto «insostenible».

«La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio que expulsa a la población de su propia tierra», lamentaron los organizadores, quienes sostuvieron que los «precios desorbitados» derivan de la «especulación inmobiliaria», el turismo de lujo» y la ausencia de políticas de vivienda.

«Mientras los precios de los alquileres y la compra de vivienda se disparan, los salarios siguen estancados, obligando a muchas personas a destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de un techo», criticaron los portavoces de las entidades, apuntando a la «dinámica de rentismo» como una de las principales causas del «reparto desigual de la pobreza».

Con todo ello, los manifestantes consideran que el problema de la vivienda en Mallorca «no es una casualidad sino el resultado de políticas que han priorizado la especulación por encima del bienestar de la población», por lo que han llamado a la ciudadanía a salir a la calle para exigir cambios.