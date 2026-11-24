La Audiencia Provincial de las Islas Baleares celebrará este viernes la vista previa del juicio contra el hombre que intentó matar a su abuelo de 81 años asestándole múltiples puñaladas en el domicilio que ambos compartían en la localidad palmesana de Son Ferriol. El acusado se enfrenta a siete años de cárcel, aunque la Fiscalía contempla una rebaja penal al considerar que actuó bajo los efectos de un brote psicótico provocado por el consumo de sustancias.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 21 de febrero de 2026. Sobre las doce del mediodía, el acusado se encontraba en la vivienda familiar junto a su abuelo, que padecía varias enfermedades previas, sufría deterioro cognitivo y se encontraba en situación de dependencia. Según relata el escrito de acusación, el nieto agarró un cuchillo de cocina y, con intención de matarlo, le propinó varias cuchilladas que le alcanzaron la cara, la zona del cuello y el abdomen.

Malherido, el octogenario consiguió salir a la calle para pedir auxilio, pero el agresor salió tras él y continuó atacándolo con el arma blanca en plena vía pública. La intervención vecinal resultó clave para evitar un desenlace fatal: varios residentes de la zona alertaron al padre del acusado, quien acudió rápidamente al lugar, logró frenar el ataque y consiguió reducir a su hijo con la ayuda de otras personas.

La víctima ingresó en estado crítico y su vida corrió serio peligro. Las puñaladas le provocaron graves lesiones internas, perforaciones en el intestino delgado, acumulación de sangre en el abdomen y el tórax, insuficiencia respiratoria aguda y un shock hemorrágico. El anciano salvó la vida gracias a una intervención quirúrgica de urgencia, tras la cual necesitó ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), recibir ventilación mecánica y someterse a varias transfusiones de sangre.

El hombre tardó 68 días en recuperarse de las heridas. Como secuelas permanentes, le han quedado diversas cicatrices, entre ellas una de 30 centímetros en el abdomen fruto de la operación y otras en el rostro y en una mano, además de un empeoramiento de su demencia. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el abuelo ha renunciado expresamente a recibir cualquier tipo de indemnización económica por estos hechos.

En su escrito, la Fiscalía señala que el acusado estaba diagnosticado de un trastorno psicótico y de adicción a sustancias, con seguimiento médico y varias recaídas, y que en el momento del ataque sufría una psicosis tóxica que alteraba gravemente su voluntad y su capacidad de comprensión. Por ello, junto a la agravante de parentesco, aplica una atenuante muy cualificada por alteración psíquica. Además de los siete años de cárcel, solicita que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de su abuelo o comunicarse con él durante 15 años, así como una medida de libertad vigilada durante una década.