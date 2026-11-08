Un hombre le mete un puñetazo a un taxista de Ibiza y le rompe dos dientes tras una discusión por su forma de conducir

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un hombre acusado de agredir a un taxista en Sant Antoni después de una discusión por motivos de conducción. Los hechos se habrían producido durante la madrugada del 2 de junio de 2022, entre la una y la una y media.

Según el escrito de acusación, el incidente comenzó con una disputa entre el procesado y el trabajador del taxi que terminó cuando el primero le propinó un fuerte puñetazo en la cara. El taxista se llevó la paliza de su vida porque, según el cliente, no sabía conducir.

La agresión habría provocado daños en dos piezas dentales y una lesión alrededor del ojo izquierdo. En concreto, el taxista sufrió la fractura de un diente, la fisura de otra pieza y una excoriación acompañada de hiperemia ocular en la región orbitaria izquierda.

El perjudicado necesitó asistencia médica y tratamiento odontológico para reparar la fractura. Las lesiones tardaron diez días en curar y tuvo que acudir en dos ocasiones al dentista, con un coste de 110 euros.

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de lesiones tipificado en el artículo 150 del Código Penal y reclama para el acusado cuatro años de prisión. También solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama 460 euros por las lesiones y los gastos médicos, además de la cantidad que se determine para sufragar la reparación de las dos piezas dentales afectadas. El Ministerio Público ha solicitado la apertura del juicio oral. La culpabilidad del acusado deberá determinarse en el correspondiente procedimiento judicial.