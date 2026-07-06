Un hombre abusa sexualmente de su hija de ocho años mientras el resto de familiares dormían: «No se lo digas a mamá»

La Audiencia Provincial de Baleares acogerá esta semana el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su propia hija, de tan solo ocho años de edad. Según consta en el escrito de acusación, el procesado llegó a espetarle a la menor la frase «no se lo digas a mamá» tras realizarle diversos tocamientos de carácter sexual.

Los hechos delictivos se desencadenaron alrededor de las 16:00 horas del 24 de julio de 2024. En ese momento, el varón se encontraba en su domicilio, ubicado en Mallorca, junto a la pequeña. El acusado disponía de un régimen de visitas semanal con la niña, dado que la custodia exclusiva de la menor correspondía legalmente a la madre.

Aprovechando que el resto de los familiares que estaban en la vivienda se encontraban durmiendo, el procesado se dirigió hacia la niña, que estaba sentada en el sofá del inmueble, y le tocó los pechos. La víctima reaccionó con rapidez apartando los brazos de su progenitor y manifestándole expresamente un «no me toques».

Ante la oposición de la menor, el padre respondió propinándole una cachetada en el glúteo, al mismo tiempo que le exigía de forma imperativa que guardara silencio y no le contara nada a su madre sobre lo que acababa de ocurrir.

Además de este grave episodio, durante ese mismo mes de julio se registraron otros incidentes de maltrato psicológico continuado. El acusado se dirigía a la menor utilizando expresiones humillantes y despectivas tales como «eres una gilipollas», «eres tonta», «eres débil» o «una hoja es más fuerte que tú». Algunas de estas descalificaciones llegaron a ser escuchadas directamente por la madre de la víctima a través del teléfono móvil. Esta conducta sostenida generó en la pequeña una enorme sensación de desasosiego que derivó en una crisis de ansiedad.

La Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito de abuso sexual a menor de 16 años, un delito de malos tratos en el ámbito familiar y un tercer delito de vejaciones. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para el encausado una pena que suma un total de seis años de prisión. Asimismo, la acusación pública reclama que el hombre abone una indemnización de 5.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.