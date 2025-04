El Govern de Prohens asegura que nunca ha negado la saturación turística de Baleares: «Es una realidad»

El Govern de Marga Prohens asegura que nunca ha negado la saturación turística de Baleares: «Es una realidad», ha afirmado su portavoz Antoni Costa en rueda de prensa después de que esta semana la líder del Ejecutivo balear apuntara antes de ayer que esta Semana Santa se han producido episodios de congestión «en lugares puntuales».

«Los fenómenos de saturación son una realidad en Baleares y se está actuando de acuerdo a esta realidad», ha señalado Costa en la rueda de prensa posterior a la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En este sentido, el portavoz se ha rearfirmado en las declaraciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que habló de episodios puntuales de saturación en Semana Santa.

«En Semana Santa hemos visto una situación muy complicada en Sóller. Hemos visto una situación muy complicada en Formentor. Esto lo hemos visto todos. ¿Hemos visto una situación muy complicada de forma generalizada por todos los sitios de Baleares? No la hemos visto nadie. Ahora bien, ¿hemos llegado al límite? Sí, hemos llegado al límite. ¿Hay saturación en Baleares? Sí, hay saturación en Baleares», ha explicado.

Antoni Costa ha lamentado lo que ha considerado como intentos de «liar» las declaraciones de la presidenta o de miembros del Govern para orientarlas en un sentido u otro.

Preguntado por el impulso que está dando Canarias en las instituciones europeas para limitar la compra de viviendas a no residentes, el portavoz ha insistido en que la estrategia del Ejecutivo autonómica, dado que la restricción no forma parte de las directrices de los tratados de adhesión a la Unión Europea, es el fomento de la compra por parte de los residentes con la batería de propuestas impulsadas en materia de emergencia habitacional.

Ley de Memoria

El portavoz ha reconocido además este viernes que la derogación de la ley de memoria democrática, cuestión sobre la que Vox ha vuelto a insistir, «no es una variable clave ni una línea roja» en la negociación para unos nuevos presupuestos autonómicos.

«En un momento dado se acordó la posibilidad de derogarla, luego por otras circunstancias no llegó a derogarse. No es una cuestión relevante, no es relevante en la negociación de los presupuestos. Para nosotros lo importante es la ley de fosas», ha señalado el conseller.

Costa ha explicado que sobre la mesa de las negociación, «que están mucho mejor que hace un mes», hay muchas variables, como la cuestión lingüística sobre las que, ha matizado, «las líneas rojas del Govern son las mismas».

Preguntado por la posibilidad de ampliar el presupuesto para el plan piloto de la libre elección de lengua, se ha referido de nuevo a la discreción en las conversaciones con Vox.

En relación a la posibilidad de que este segundo intento de alcanzar un acuerdo con Vox no llegara a fructificar, ha rechazado hacer futuribles en cuanto a la posibilidad de que este extremo diera la legislatura por liquidada.

«Es difícil pronunciarse sobre estos futuribles. Vamos a ver qué pasa», ha concluido Costa recordando que la prórroga de los presupuestos sólo lleva unos meses, «lo que no es una situación dramática».