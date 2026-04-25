El Govern balear se sorprende por el gran número de pagos indebidos de la renta social que ahora reclama

«Habíamos previsto unas cifras un tanto menores, pero, evidentemente, como cada expediente es diferente, ha aumentado la cuantía que vamos a solicitar por estos pagos indebidos. Aún quedan expedientes por revisar, tanto por la parte interna como por la parte externalizada contratada para no sobrecargar a lo trabajadores y los profesionales», ha respondido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Familia, Sandra Fernández, a pregunta de OKBALEARES después de que este digital desvelara esta semana, en exclusiva, que el Govern ha empezado a notificar a más de 2.000 beneficiarios que deben devolver el dinero por pagos indebidos.

Fernández añadió este viernes que se están dando facilidades de pago para la devolución de los 4,1 millones de euros que se les reclama para su devolución: «Lo que se está haciendo es intentar dar las facilidades de pago a través de determinados fraccionamientos que permite la normativa actual. Entiendo que, al ser muy reciente, hay notificaciones con las que aún no se ha procedido a determinados pagos».

El que no pague en los 10 días posteriores a la notificación verá sus ingresos o sus cuentas embargados por Hacienda por la cantidad adeudada.

2.165 titulares de la prestación de la RESOGA (Renta Social Garantizada) han recibido ya una notificación de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, reclamándoles el reintegro del dinero recibido en pagos que ya se ha constatado que fueron indebidos.

OKBALEARES adelantó en primicia el pasado jueves esta contundente consecuencia de seis meses de control y gestión de la paga que instauró el Ejecutivo de Francina Armengol hace 10 años y que lleva desde entonces siendo un auténtico coladero. Se reclama la devolución 4.129.201,75 euros.

La consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, anunció en noviembre medidas exhaustivas de control sobre la renta social una vez que se descubrió que el Govern de izquierdas presidido por Armengol pagó de forma ilegal 2,77 millones de euros a 604 beneficiarios con la RESOGA.

Se ha aumentado la plantilla de 27 hasta 47 para poner orden a la gestión de la paga social RESOGA y para dar la mayor agilidad a la prestación.