El Fibwi Palma ya tiene un nuevo refuerzo en su plantilla

El Fibwi Palma ya tiene un nuevo refuerzo. Se tata de Michael Drame, alero nacido en 1999 y de 1.95 de altura que llega procedente del CB Zamora Enamora con el que se ha proclamado recientemente campeón de la Copa LEB Plata. Drame, que llegará hoy viernes a Palma para incorporarse de inmediato a los entrenamientos con el equipo palmesano, ha militado durante buena parte de su carrera en la cantera del Movistar Estudiantes en EBA dando el salto esta temporada a la LEB Plata con el Zamora Enamora en donde ha disputado un total de 13 encuentros de liga regular promediando 11, 30 minutos de media anotando 3,4 puntos, capturando 1,5 rebotes y dando 0,3 asistencias por encuentro.

En la pasada final de copa, el nuevo jugador del Fibwi Palma disputó siete minutos anotando tres puntos y capturando dos rebotes. Jugador que destaca por presentar batalla en el aspecto defensivo, Drame llega a Palma con el objetivo de ayudar al equipo en esa parcela y sumar minutos y experiencia en la categoría.

Por otro lado, El Fibwi Palma se prepara para afrontar dos semanas que se antojan muy importantes al jugar dos encuentros seguidos como local. Lo hace con la esperanza de poder dar continuidad a la imagen ofrecida en Benicarló antes del parón copero. Sin embargo, Ricardo Úriz ha querido dejar claro en la previa del partido que considera claves todos lo encuentros de liga regular que le restan al Fibwi Palma de aquí a final de temporada. “Claves van a ser los diez que quedan. Es verdad que jugamos en casa pero para nosotros, claves son todos los partidos que nos quedan”, ha explicado el técnico navarro.

Para Úriz hay varios puntos a tener en cuenta de cara al partido ante L´Horta Godella. “Como mínimo tenemos que igualar su nivel de energía. Si no lo hacemos, no vamos a tener ninguna opción. Lo segundo es estar concentrados a lo largo del partido, no un ratito. El nivel de concentración ha de ser alto y el último aspecto es el tema del rebote”, ha analizado el preparador del Fibwi Palma que, ahondando en ese último punto ha indicado: “Ellos son un equipo muy fuerte en el rebote. Controlan muy bien el rebote defensivo que es lo que les permite correr el campo, que es donde se encuentran cómodos y también son buenos en el rebote ofensivo. Son esos aspectos que considero claves para tener posibilidades de victoria el domingo”.

Úriz ha admitido que “estas dos semanas de parón han venido bien para seguir construyendo. Hemos tenido algo de tiempo para poder trabajar bien las cosas tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y veo al equipo con ganas pero repito, en esos tres aspectos que he comentado, como mínimo, tenemos que estar muy bien para tener opciones de victoria ante Godella”.

En cuanto al rival del domingo ha señalado: “Me espero a un Godella como son ellos, un equipo físico y joven con mucho talento y energía. Vamos a tener que estar muy bien en lo que he comentado porque ellos vienen de ganar también y son un equipo peligroso con jugadores que, en algunos casos, ya han podido tocar Euroliga y son jugadores de talento que posiblemente a algunos los veamos en equipos de un muy alto nivel”.