Excelencia académica y uso de la palabra: educar con exigencia para construir futuro

La calidad de un sistema educativo se mide no solo por su capacidad de garantizar la equidad, sino también por su voluntad de reconocer el mérito, estimular el talento y fomentar una cultura de la exigencia. En un momento en el que la sociedad demanda jóvenes mejor preparados, con pensamiento crítico y capacidad para expresarse con claridad y rigor, la educación vuelve a situarse como el principal motor de progreso individual y colectivo.

Con esta convicción, la Conselleria de Educación y Universidades de las Illes Balears impulsa una serie de iniciativas que comparten un mismo hilo conductor: promover la excelencia académica, dignificar la cultura del esfuerzo y reforzar competencias clave como la comunicación oral. El nuevo Programa de Bachillerato de Excelencia, los Premios Extraordinarios de ESO y la Olimpiada de la Palabra forman parte de una misma estrategia educativa orientada a preparar a los jóvenes con más capacidad y motivación para asumir mayores retos formativos.

Premios Extraordinarios de ESO: reconocer el esfuerzo desde la base

Por primera vez en las Illes Balears, la Conselleria convoca los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, una iniciativa prevista en la normativa estatal que permite identificar y reconocer al alumnado con un rendimiento académico sobresaliente al final de esta etapa.

Las pruebas para optar a estos premios se celebrarán el 28 de mayo y constarán de cuatro exámenes: matemáticas, lengua inglesa, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano. Se trata de pruebas diseñadas para evaluar no solo conocimientos, sino también capacidades de análisis, comprensión y razonamiento, competencias clave en cualquier itinerario educativo exigente.

Podrán presentarse los alumnos que estén matriculados en 4.º de ESO en un centro de las Illes Balears, hayan cursado toda la ESO en un centro de España y cuenten con una nota media mínima de 9,35 en 3.º de ESO. La corrección de las pruebas correrá a cargo de una comisión evaluadora formada por profesorado de secundaria, garantizando así el rigor y la objetividad del proceso.

Habrá ocho alumnos premiados, que recibirán un reconocimiento institucional y una dotación económica de 500 euros cada uno. Más allá del premio material, este reconocimiento supone un estímulo claro al esfuerzo continuado y al compromiso con el estudio.

Un acceso preferente a la excelencia

Los Premios Extraordinarios de ESO no son un fin en sí mismos, sino también una puerta de entrada al nuevo Programa de Bachillerato de Excelencia, que se implantará a partir del curso 2026-2027 en centros de Palma, Maó y Sant Josep de sa Talaia.

De acuerdo con el decreto regulador, los alumnos galardonados con el Premio Extraordinario tendrán prioridad absoluta de acceso a este itinerario. En segundo lugar, podrán acceder aquellos alumnos que se hayan presentado a las pruebas y hayan obtenido una calificación mínima de 8, y finalmente los alumnos con una nota media de 4.º de ESO igual o superior a 8.

Las inscripciones a los Premios Extraordinarios podrán realizarse del 4 al 13 de mayo, bien por vía telemática o presentando la solicitud en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica. Las familias recibirán toda la información a través del sistema GestIB, reforzando la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Un Bachillerato más exigente y más completo

El Bachillerato de Excelencia ofrece una formación más profunda y especializada en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, con una metodología basada en la investigación, la reflexión crítica y el trabajo autónomo. Se trata de un modelo que prepara al alumnado para afrontar con mayores garantías los estudios universitarios y que apuesta por un entorno de aprendizaje similar al de la educación superior.

Este programa no se limita a reforzar contenidos, sino que pone el acento en competencias transversales como la capacidad de análisis, la síntesis de información y la comunicación rigurosa. Y es precisamente en este punto donde la palabra adquiere un papel central.

Olimpiada de la Palabra: aprender a pensar hablando

La capacidad de expresarse correctamente, de defender ideas con argumentos y de comunicar con respeto y claridad es una competencia esencial en cualquier ámbito profesional y académico. Con el objetivo de fomentarla desde edades tempranas, la Conselleria impulsa la Olimpiada de la Palabra, un concurso de oratoria dirigido al alumnado de 3.º y 4.º de ESO y de ciclos formativos de grado medio.

La iniciativa se desarrollará a lo largo del próximo curso y culminará con una prueba final en el mes de noviembre, en la que los participantes expondrán oralmente un tema de actualidad ante un jurado formado por profesionales de la comunicación y representantes del sector educativo. Previamente, los alumnos seleccionados recibirán una formación específica en oratoria de 32 horas, impartida por especialistas en comunicación oral.

La Olimpiada de la Palabra cuenta, además, con la colaboración de la Fundación Barceló, cuya implicación refuerza el valor social y educativo del proyecto. Gracias a este respaldo, los primeros y segundos clasificados de cada categoría recibirán una dotación económica complementaria, además del correspondiente reconocimiento institucional.

Educar para liderar

Excelencia académica y dominio de la palabra no son conceptos aislados, sino dos caras de una misma educación integral. Reconocer el esfuerzo, ofrecer itinerarios exigentes y fomentar la capacidad de expresarse con claridad son elementos clave para formar a ciudadanos responsables, críticos y preparados para liderar el futuro.

Con estas iniciativas, la Conselleria de Educación y Universidades reafirma su compromiso con un sistema educativo que no renuncia a la exigencia, que apuesta por el talento y que entiende la educación como una herramienta fundamental para el progreso de la sociedad.