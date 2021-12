La gran estafa de la ecotasa se traduce en que la mayoría de proyectos aprobados entre 2016 y 2018 para desarrollar con los fondos de este impuestos no se han desarrollado. Son años anteriores a la pandemia del coronavirus y, en consecuencia, antes de que el Govern que preside la socialista Francina Armengol decidiera destinar los fondos del impuesto a la emergencia sanitaria y social provocada por la Covid-19.

El Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa, se creó en 2016 con la finalidad de recaudar fondos para paliar la huella que deja el turismo en el medio ambiente y el patrimonio. Es un impuesto que pagan todos los turistas que visitan Baleares. En 2020 y 2021 el Govern decidió desviar el dinero de la ecotasa a la emergencia sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.

En el año 2022, según figura en los presupuestos, tampoco destinará ni un euro de la ecotasa al medio ambiente. Será todo para gasto corriente. Hasta aquí el Govern puede tener la excusa de los gastos extra que genera la pandemia pero resulta que los proyectos aprobados y dotados presupuestariamente previos al coronavirus tampoco se han ejecutado en su mayoría. El 65% de los proyectos no se han realizado.

En el Pleno del Consell de Mallorca celebrado este lunes, la consellera del PP, Raquel Sánchez denunció que “de los 10 proyectos que la institución insular tenía que ejecutar desde 2017, sólo se han llevado a cabo 4 y, de éstos, algunos no se han terminado”. El portavoz del partido en la institución insular, Llorenç Galmés, denuncio el martes que “en cuatro años más de la mitad de los proyectos del Consell financiados con fondos de la ecotasa no ha visto la luz” y lo atribuyó a “la mala gestión del equipo de gobierno” que preside la socialista Cati Cladera.

El tema es más grave porque si el Consell no ha desarrollado la mitad de los proyectos, el Govern supera todavía con creces esta parálisis lo que demuestra que la practica habitual es desviar el dinero del Impuesto de Turismo Sostenible que pagan todos los turistas y visitantes para el cuidado del medio ambiente y el patrimonio a gasto corriente. O lo que es peor, a conciertos musicales como el de Los 40 Principales del pasado noviembre.

Todo ello supone una estafa para los turistas a quienes se les hace creer que pagan el impuesto para el cuidado del medio ambiente de las Islas y para paliar la huella que deja en el medio y los recursos naturales el turismo masivo.

En cuanto a los proyectos del Consell de Mallorca sin ejecutar, la consellera del PP Raquel Sánchez destacó el proyecto del Camí Sud tramo El Toro Santa Ponça o la recuperación del Olivar de la finca de Raixa. Ambos proyectos están paralizados desde 2018, así como la compra del Castell d’Alaró valorada en más de un millón de euros, que finalmente ha sido cedido por el Estado, o el proyecto Apadrina un Molino anunciado en el 2017 y todavía sin iniciar.

La consellera Raquel Sánchez, se pregunta “dónde han ido a parar los 5 ‘3 millones de euros que corresponden a los proyectos adjudicados al Consell que siguen paralizados y, ni tan siquiera se han iniciado”. Asegura que estos proyectos se deben encontrar en “la otra dimensión en la que está instalada la presidenta Cladera” y le insta a “volver a la realidad en la que vivimos todos para que se ponga a gestionar eficazmente” el dinero de la Ecotasa.

Llorenç Galmés y Raquel Sánchez consideran que “con hechos como éstos, es normal que pidamos la derogación progresiva de la Ecotasa ya que el dinero se destina a lo que quieren ellos y no a proyectos medioambientales”.

La lista de proyectos aprobados para financiar con la ecotasa previos a la pandemia y no ejecutados es interminable. Sólo en lo que se refiere a proyectos del Consell de Mallorca, no se ha hecho nada del Plan Apadrina un Molino, presupuestado en 500.000 euros. Tampoco nada se sabe de la compara de la finca Tranca de Can Domenech, presupuestado en 1,2 millones de euros.

Y más ejemp0los: la recuperación de órganos de Mallorca contaba con un presupuesto de 400.000 euros y no se ha iniciado.

Luego está toda una serie de proyectos importantes para Mallorca que estaban aprobados por el Govern para pagarlos con la ecotasa pero que ni siquiera se han iniciado. Del año 2016 están el Centro de Formación Profesional de Náutica de Son Castelló, con 2,9 millones de euros; el Instituto de Investigación Illes Balears, de 300.000 euros, o el Geoturismo Balear, un proyecto para la creación de un producto turístico relacionado con la geología. Se aprobó en 2016 con un presupuesto de 415.000 euros y no se ha hecho nada.

Ni siquiera se han construido las basas de agua contra incendios en áreas de alto valor ecológico. Un proyecto de 2017 dotado con 400.000 euros.

Raquel Sánchez denuncia especialmente el proyecto Obras en el refugio de Ses Cases de Ses Collidores en la finca Planicia. Tiene un presupuesto de 475.000 euros de lo que se han gastado 19.500 y nada más. Este dinero ha sido para la redacción de este proyecto de 2016.

Señalar también el proyecto de ‘Ses Figueroles: del olvido a centro de interpretación de Es Ferreret y refugio de montaña’ con una dotación de 130.000 euros. El Govern se ha gastado 16.700 euros en la redacción del proyecto y nada más. Era un proyecto muy importante desde el punto de vista natural y medioambiental. Se trataba de la conservación del Torrent dels Picarols y las dos fuentes naturales cuyas aguas se aprovechan para abastecer las antiguas albercas donde se recupera la población de es ferreret, la especie endémica más importantes de Baleares. Además se pretendía recuperar y rehabilitar el patrimonio histórico y cultural que suponen las casas para dar a conocer como edra la vida en una finca de montaña.

Y entrando en en el 2017, sin pandemia ni ninguna emergencia que requiriera el desvío de fondos de la ecotasa, está sin hacer la depuradora de Inca, con 12,3 millones de presupuestos. No se ha puesto en marcha.

También llamativo el Proyecto Camarears de Piso y Salud, con una dotación de 897.000 euros. Según Raquel Sánchez, «esto les quedó muy bonito para quedar bien con las kellys pero luego todo se queda en palabras… no vemos las modificaciones legislativas necesarias para que mejoren sus condiciones laborales, sólo humo».