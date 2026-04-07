Escalofriante intento de ocupación: la Policía detiene a tres hombres tras destrozar una vivienda en Palma

Madrugada digna de película de acción en el barrio del Rafal, de Palma, cuando tres hombres fueron sorprendidos intentando ocupar un inmueble privado, causando daños graves y dejando un rastro de caos a su paso.

Según fuentes policiales, los protagonistas de esta historia —dos españoles y un ciudadano alemán— fueron interceptados por la Policía Nacional en Palma tras forzar la puerta de la vivienda con herramientas especializadas. Testigos presenciales relataron que los intrusos no dudaron en golpear la puerta con tal violencia que se podía escuchar a varios metros de distancia, mientras un vecino alertaba al 091 Palma.

La alarma de seguridad se disparó no solo por los vecinos, sino también por la empresa de seguridad del inmueble, que estaba conectada al sistema de vigilancia. Cuando los hombres se percataron de que habían sido descubiertos, huyeron apresuradamente hacia un vehículo estacionado en las cercanías, pero la fuga fue breve.

Minutos más tarde, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó el coche descrito por los testigos. Para sorpresa de los agentes, los tres hombres detenidos se encontraban aún en el interior, intentando aparentar normalidad. Tras ser interceptados, fueron identificados y sometidos a interrogatorio.

Durante la inspección del inmueble, los agentes constataron el caos dejado por los presuntos ocupantes: la puerta principal estaba seriamente dañada y el sistema de alarmas, que debía proteger la vivienda, había sido destruido a golpes… incluso con un lanzamiento de inodoro. Sí, según los reportes oficiales de la Policía Nacional, los intrusos no dudaron en utilizar elementos del baño para neutralizar la alarma y abrirse paso hacia el interior.

Los vecinos y transeúntes que presenciaron los hechos aseguraron sentirse «aterrados» por la audacia de los detenidos. «Se escuchaban golpes secos y fuertes, como si intentaran derribar la puerta de un solo empujón. Fue imposible ignorarlo», comentó uno de ellos. Otro testigo de los hechos añadió que los hombres parecían preparados, con herramientas específicas, lo que indicaba que no se trataba de un intento improvisado, sino de un plan premeditado.

Finalmente, los tres implicados fueron arrestados y ahora enfrentan cargos por delitos de daños y ocupación ilegal, mientras la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar si hay más inmuebles afectados por esta banda de oportunistas urbanos.

Este caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de ciertas viviendas ante ocupaciones ilegales y la necesidad de reforzar la seguridad en barrios residenciales, recordando que la colaboración entre vecinos, empresas de seguridad y cuerpos policiales puede ser decisiva para evitar desastres mayores.