El ‘enmascarado Filosófico’ de Palma rompe su silencio: «No soy un criminal, sólo pongo carteles»

El conocido como enmascarado Filosófico de Palma, la figura detrás de la cuenta @Hechosoechas que ha transformado el paisaje urbano con sus mensajes de desamor y reflexión, ha decidido romper su silencio para ofrecer un testimonio detallado sobre los recientes incidentes que lo han puesto en el ojo del huracán mediático. Los hechos, que se remontan al pasado sábado 11 de abril en la Avenida Gabriel Roca, comenzaron como una jornada habitual de pegada de carteles, pero derivaron en un agrio enfrentamiento con la propietaria de un establecimiento local.

Según relata el joven bajo su característico pasamontañas amarillo, la mujer decidió increparlo de forma agresiva, dedicándole insultos personales y vejaciones relacionadas con su aspecto físico y su actividad, llegando a amenazarlo con arrancar cualquier material que instalara en la zona. Ante esta situación, el artista urbano intentó defender la legalidad de su acción basándose en su interpretación de la ley cívica, invitando incluso a la mujer a llamar a la policía si lo consideraba oportuno, mientras él continuaba con su labor artística en los alrededores.

El conflicto escaló cuando la Policía Local de Palma se personó en el lugar. El artista, que recalca que siempre se identifica y descubre su rostro ante las autoridades, explicó su versión de los hechos y el contenido de sus carteles poéticos, los cuales carecen de cualquier trasfondo político, racista o ideológico, centrándose exclusivamente en sentimientos cotidianos y vivencias personales.

A pesar de que la policía decidió realizar un informe sin levantar acta de sanción administrativa inmediata en ese momento, el joven se muestra profundamente dolido por la narrativa que ha surgido posteriormente en los medios de comunicación y a través del gabinete de prensa policial.

Denuncia que se ha omitido la parte de las vejaciones que él sufrió, proyectando una imagen de «vándalo encapuchado» que no se corresponde con la realidad de un ciudadano que tiene su trabajo, sus responsabilidades y una familia que, según confiesa con evidente preocupación, se ha visto muy afectada por el tono de las noticias publicadas. En sus declaraciones, el joven ha querido poner en valor el respeto por el mobiliario urbano y por Palma, ciudad a la que asegura adorar y por la que trabaja activamente.

Lejos de ser un acto de vandalismo, su técnica ha sido perfeccionada durante más de tres años para evitar daños; utiliza pasabridas y pegamentos específicos que él mismo se encarga de retirar en batidas de limpieza periódicas para asegurar que no queden residuos en las calles. Su compromiso con la ciudad llega al punto de haber colaborado en proyectos culturales de futuro, como Palma 2031, y haber solicitado permisos oficiales para diversos eventos, lo que hace que le resulte incomprensible el trato persecutorio que está recibiendo por una actividad que define como puramente emocional y financiada íntegramente de su propio bolsillo.

De cara al futuro, el artista del pasamontañas se muestra inquieto, pero firme en su voluntad de seguir aportando su visión al espacio público. Aunque reconoce que si las multas fueran inasumibles tendría que replantearse su metodología, su intención es buscar un consenso o acuerdo con el Ayuntamiento de Palma para establecer zonas donde sus intervenciones sean respetadas. Insiste en que su anonimato no busca la impunidad, sino mantener el foco en el mensaje y un toque de humor a través de su llamativo atuendo.

Finalmente, el joven declina colgarse la etiqueta de artista, prefiriendo definirse con humildad como alguien que dedica horas de su tiempo libre a fabricar señales de madera con el único objetivo de arrancar una sonrisa o invitar a la reflexión a sus vecinos, esperando que la ciudad aprenda a valorar el cariño que hay detrás de cada uno de sus carteles de @Hechosoechas.