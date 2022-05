La edil independentista de Palma apoya a los anti turistas de Arran que atacaron un restaurante en 2017

La concejala independentista de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma, y candidata de Més a las municipales de 2023, Neus Truyol, ha expresado en las redes sociales su respaldo a los 12 activistas de la entidad juvenil secesionista y anti turistas de Arrán que el próximo 13 de junio serán juzgados en Palma por los desórdenes públicos que provocaron en el puerto de la capital balear.

La Fiscalía les pide a cada uno de ellos penas de entre dos y cuatro años de cárcel y les imputa delitos de desordenes públicos por la protesta organizada en julio de 2017 cuando desplegaron pancartas, encendieron bengalas y lanzaron confeti en la terraza de un restaurante. Cinco años después serán juzgados y la edil Truyol les ha expresado su total respaldo.

«Actos pacíficos», los califica la edil, quien afirma que los incidentes con el fin de «señalar el drama que sufre Mallorca con el modelo turístico masificado no pueden ser delito. La masificación turística es insostenible ambiental, social y económicamente. Querer cambiar el modelo es un deber, nunca puede ser un delito», manifiesta la concejala sobre unos activistas anti turistas a los que expresó «todo el apoyo» en el manifiesto publicitado por Arran en el que se pide la absolución de los implicados.

Tot el suport. Actes pacífics per assenyalar el drama que pateix Mallorca amb el model turístic massificat no poden ser delicte.

La massificació turística és insostenible ambiental, social i econòmicament. Voler canviar el model és un deure, no pot ser mai un delicte. https://t.co/wW5pVd1rzg

— Neus Truyol Caimari (@Neustru) May 13, 2022