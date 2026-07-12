Detenidos dos menores encapuchados especializados en robar motos aparcadas en las calles de Palma

Madrugada complicada la vivida el pasado miércoles en el barrio palmesano de Arxiduc. La Policía Nacional ha detenido a dos menores encapuchados que fueron pillados in fraganti manipulando una motocicleta en plena calle para robarla.

Los hechos ocurrieron cuando un testigo presenció lo que estaba ocurriendo, por lo que dio aviso a la Policía Nacional, que activó un despliegue inmediato de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano.

Al llegar a lugar de los hechos, los agentes iniciaron una una persecución a pie en cuanto los sospechosos vieron llegar los coches policiales e intentaron huir a la carrera.

Tras lograr darles alcance, los agentes descubrieron el escenario del delito. Encontraron una moto con el cableado de arranque pelado y listo para el puente, además de un pelacables entre las pertenencias de los jóvenes.

A escasos metros, la patrulla localizó otra motocicleta encendida con dos cascos encima. Tras las comprobaciones, confirmaron que este segundo vehículo también había sido robado y que los menores lo habían usado para llegar hasta allí.

Para colmo, el joven que iba al volante carecía de permiso de conducir. El testigo que dio la voz de alarma aseguró además a los agentes que ya los había visto días antes forzando coches en las inmediaciones.

Finalmente, ambos menores terminaron detenidos, sumando el conductor un delito contra la seguridad vial. La moto recuperada fue devuelta de inmediato a su legítimo dueño mientras se gestionaba la localización del propietario de la otra moto afectada.

Este arresto se enmarca en una ofensiva de la Policía Nacional ante el repunte de robos de vehículos en Palma en lo que va de año, una campaña que ya deja cerca de 80 detenidos gracias al refuerzo de patrullas e investigaciones en los barrios más afectados.

Pese a la efectividad de estos despliegues, la Jefatura insiste en que la prevención ciudadana es vital. Por ello, las autoridades recomiendan no fiarse solo del bloqueo de la dirección de la moto y combinarlo siempre con sistemas externos como pitones, candados de disco o cadenas ancladas a elementos fijos de la calle.

Asimismo, la policía aconseja aparcar en zonas iluminadas y transitadas, o cerca de cámaras de seguridad que puedan disuadir a los ladrones. También insisten en la importancia de no dejar jamás la documentación ni objetos de valor debajo del asiento.

Por último, sugieren realizar pequeñas marcas discretas en el chasis para facilitar la identificación del vehículo en caso de sustracción. Si se estaciona en garajes comunitarios, resulta fundamental asegurarse de que la puerta se cierre por completo al entrar y salir para evitar el acceso de personas ajenas.