Después de los postres

En una de las primeras convenciones de directores de Antena 3 de Radio celebrada en San Lorenzo del Escorial, me tocó Jesús Hermida como vecino de mesa. Me llamó la atención, además de que su personal manera de hablar en televisión no era ficticia sino su modo habitual de expresión, que en uno de sus bolsillos llevara un pequeño bloc y un bolígrafo donde, de vez en cuando, tomaba notas mientras los demás hablábamos. De una palabra o comentario que nos pasaba inadvertida, él tomaba una idea.

De una conversación entre amigos en la que sacábamos cuentas de lo poco que produce la cantera del Mallorca, surgió el ascenso y caída de Marco Asensio, el chico de Peguera que salió de Palma por una cantidad irrisoria catapultado hacia el Real Madrid, cedido temporalmente al Espanyol y que, descontento por su situación en Valdebebas, rebotó al PSG de la mano del todopoderoso Mendes, el agente portugués de Cristiano que ahora también manda en el Barça, por nada menos que cinco millones de euros. Allí, en París, ha firmado lo que algunos calificarían como el inicio de su decadencia cuando el próximo martes, 21 de enero, cumplirá solamente 29 años.

Olvídense, en Son Moix no pueden pagar su salario de cinco millones por temporada. Tampoco creo que quisieran, máxime tras comprobar que ni Sergi Darder o Muriqi, las dos fichas más altas, rinden a la altura de su coste. Y es ahí donde la figura de aquella promesa que le birlaron al Barça y Rafa Nadal recomendó a Florentino Pérez, ha colocado su listón: la rampa de salida del frustrado proyecto de Al-Khelaïfi, cuyos sueños de grandeza se diluyen entre las elucubraciones de Luis Enrique, otro técnico descolorido.

La salida que Pablo Ortells les brinda a lo poco que sale de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, abona la tesis del desinterés de la propiedad en el fútbol formativo, que exige mucho trabajo, dedicación y, además, no es barato ni tiene por qué. ¿Qué va a hacer Javi Llabrés en un equipo de Segunda que lucha por no descender?. ¿A dónde va ir Dani Luna que pueda aprender, primera premisa para mejorar?. En que se ha convertido aquella fábrica de la que salieron Leo Franco, Fernando Niño, Diego Tristán, Albert Luque, Miguel Angel Nadal, Gabi Vidal, Paco Soler, Paquete Higuera, Victor Casadesús, Iván Ramis, Miguel Angel Moyá, David Castedo, Brandon Thomas, Pep Lluis Martí………Y el director financiero de la «Multinacional» hablando de contar con un equipo de fútbol femenino la próxima temporada. No atienden lo que tienen, venden algodón de azúcar y, encima, ahumado.