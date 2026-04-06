La Demence en Palma: noche épica de música electrónica y cultura LGTBIQ+

Palma vivió una noche espectacular con una nueva entrega de La Demence, una de las marcas más emblemáticas de la cultura club y del movimiento LGTBIQ+ en Mallorca. Lejos de ser simplemente un retorno, el evento se presentó como un auténtico renacimiento que conecta su legado con una nueva generación de amantes de la música electrónica.

Over Club fue el escenario elegido para esta edición especial, celebrada coincidiendo con el domingo de Ramos. El recinto vibró con una energía única, consolidándose como uno de los epicentros de la vida nocturna en Mallorca.

El cartel de DJs no defraudó. Javi Bora (Guest), Toni R, Tito García y SP1DER ofrecieron una sesión memorable en la que el house, sello distintivo de la marca, evolucionó hacia sonidos actuales sin perder su esencia optimista y envolvente. La pista de baile respondió con una entrega total, confirmando el éxito rotundo del evento.

Reconocida internacionalmente, La Demence ha llevado su espíritu inclusivo y festivo a algunas de las principales ciudades europeas. Su presencia en Palma no solo tiene un carácter simbólico, sino que reafirma su papel como referente cultural y social dentro de la escena electrónica y LGTBIQ+.

Tras más de 25 años de historia, la marca sigue adaptándose a los nuevos ritmos y gustos del público actual, pero manteniendo intactos los valores que la convirtieron en un icono: diversidad, libertad y pasión por la música. La Demence sigue marcando el ritmo. Y lo hace más viva que nunca.