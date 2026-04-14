El culturista e influencer Luis Vidal evoluciona favorablemente y sigue estable en la UCI de Son Espases

El culturista e influencer Luis Vidal permanece ingresado en el Hospital de Son Espases tras haber sufrido recientemente una parada cardiorrespiratoria. Según ha informado su entorno a través de su cuenta oficial, el deportista se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera favorable.

Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, las últimas noticias apuntan a una estabilización de su estado de salud. Vidal continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo estrecha supervisión médica. No obstante, su evolución está siendo positiva y, según el comunicado, «cada día muestra grandes avances».

Desde su equipo han querido agradecer públicamente el apoyo recibido durante este proceso: «Las muestras de cariño, apoyo y mensajes están siendo muy importantes», han señalado, destacando el papel fundamental del respaldo social en su recuperación.

El mensaje ha generado una gran reacción en redes sociales, donde numerosos seguidores y figuras públicas han enviado mensajes de ánimo. Entre ellos se encuentran el luchador Fran Tenaglia y el conocido Dani de Desokupa, quienes han mostrado su apoyo al deportista.

El entorno de Vidal ha asegurado que continuará informando sobre su evolución en los próximos días, mientras el influencer sigue centrado en su recuperación con el objetivo de volver a la normalidad lo antes posible.

Los hechos ocurrieron cuando Vidal comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho mientras se encontraba en casa junto a su pareja. En un primer momento, el culturista comunicó su malestar, que fue intensificándose rápidamente. Minutos después, empezó a presentar dificultades respiratorias, acompañadas de tos persistente, hasta que finalmente se quedó sin aire y se desplomó.

La rápida reacción de su pareja permitió alertar a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el domicilio con varias ambulancias medicalizadas. A su llegada, los sanitarios encontraron a Vidal en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según las mismas fuentes, los equipos médicos trabajaron durante más de una hora en el lugar para lograr estabilizar al paciente, en una intervención de extrema complejidad.

La noticia generó desde un primer momento una gran conmoción en el ámbito deportivo balear, donde Luis Vidal es ampliamente conocido tanto por su trayectoria competitiva como por su labor como entrenador personal. A lo largo de su carrera, ha logrado importantes títulos internacionales, entre ellos campeonatos europeos, mundiales y el prestigioso reconocimiento de Mister Universo, consolidándose como uno de los referentes del culturismo español.

En la actualidad, Vidal compaginaba su actividad profesional en el entrenamiento deportivo —que desarrollaba en centros especializados con una amplia cartera de clientes— con su faceta como creador de contenido en redes sociales. Su popularidad creció notablemente gracias a su participación en el canal Eclépticos, donde abordaba temas relacionados con el fitness, el estilo de vida saludable, la motivación personal y donde también abordaba temas de actualidad, política, sociales etc…acumulando miles de seguidores.