El operativo para capturar a doce de los marroquíes fugados que provocaron el caos en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma sigue en marcha. Por el momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional no han obtenido ningún resultado positivo en el rastreo. Sus esfuerzos se centran en los barrios de Palma y en las poblaciones colindantes a la capital. No obstante, no se descarta que los huidos puedan estar recibiendo ayuda y cobijo de familiares o conocidos en Mallorca.