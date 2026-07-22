El Colegio de Economistas de Baleares concede a Miguel Fluxá su Medalla de Oro 2026

El Colegio de Economistas de Baleares concederá su Medalla de Oro 2026 al empresario Miguel Fluxá, presidente ejecutivo del Grupo Iberostar, según ha informado este miércoles la institución en un comunicado, después de que la Junta Gestora ratificara por unanimidad la propuesta.

Con esta distinción, reconoce la trayectoria de uno de los empresarios más relevantes del panorama económico y destaca la figura de Fluxá como un referente en la transformación del sector turístico internacional. Bajo su liderazgo, Iberostar ha evolucionado desde una empresa familiar de origen mallorquín hasta convertirse en una de las mayores cadenas hoteleras españolas, con más de un centenar de establecimientos en Europa, América y África y presencia en algunos de los principales destinos turísticos del mundo.

Miguel Fluxá pertenece a la segunda generación de la familia fundadora de Iberostar y asumió el liderazgo del grupo a finales de la década de los ochenta. Durante estas décadas ha impulsado un ambicioso proceso de internacionalización que ha consolidado a la compañía como una referencia en el segmento vacacional de cuatro y cinco estrellas, apostando por un modelo basado en la calidad, la innovación y la especialización.

En los últimos años, el empresario mallorquín ha situado además la sostenibilidad en el centro de la estrategia corporativa. A través del movimiento Wave of Change, Iberostar ha desarrollado iniciativas dirigidas a reducir el impacto ambiental de la actividad turística, eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso, fomentar la economía circular, proteger los ecosistemas marinos y avanzar hacia la descarbonización de sus operaciones. Este compromiso ha convertido al grupo en uno de los referentes internacionales en materia de turismo responsable.

La trayectoria de Fluxá ha sido reconocida con numerosas distinciones nacionales e internacionales por su aportación al desarrollo del turismo y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Además de presidir el Grupo Iberostar, desempeña un papel activo en distintas organizaciones empresariales vinculadas al sector turístico y hotelero.

El Colegio de Economistas subraya que la gestión de Fluxá «destaca por la apuesta por la calidad, la expansión internacional y el desarrollo de un modelo pionero de turismo responsable que impulsa un cambio positivo en las personas y los destinos», valores que, según la institución, justifican la concesión de su máxima distinción.

La Medalla de Oro será entregada el próximo 13 de noviembre durante la celebración de la XXIV Diada de los Economistas. En el transcurso del acto también se impondrán los títulos a los nuevos economistas incorporados al Colegio durante 2026 y se rendirá homenaje a los colegiados que cumplen 25, 35 y 50 años de pertenencia a la institución, mediante la entrega de diplomas y placas conmemorativas en reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con la entidad.