Calvario, caos y desorganización total en la primera jornada del Mallorca Live Festival

La tarde noche de San Juan se convirtió en un calvario para las más de 28.000 personas que asistieron al considerado mayor evento musical de Baleares, el Mallorca Live Festival, por la desorganización absoluta que se vivió en los accesos y en el interior del recinto ubicado en antiguo Aquapark de Magaluf (Calvià) en esta primera jornada con C. Tangana como cabeza de cartel.

Fue una noche inolvidable para todos aquellos que la padecieron y que hoy relatan en redes la odisea que pasaron ya desde media tarde con un autobús lanzadera para acceder al recinto, cuya demora hacía imposible su uso. «Tras andar entre 40 y 45 minutos y llegar al lugar del evento en vez de baile había caos», denuncian en Twitter algunos asistentes.

Todo el mundo disponía de entrada pero era necesario recoger una pulsera con la que acceder al interior del recinto y, una vez dentro, también para para poder consumir.

Ya en el interior del antiguo Aquapark, los asistentes pudieron comprobar cómo la noche se convertía en un desaguisado total. Las denuncias en redes sociales son interminables.

La policía no ha hecho nada, no había seguridad, colas, precios, lanzaderas retrasadas, a la salida ningún taxi a las 2… no quiero imaginar más tarde… nadie sabía nada, no había gente de la organización para ayudar, las papeleras brillaban por su ausencia….

— soraya romero (@soraya_rl) June 25, 2022