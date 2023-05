el youtuber sevillano Borja Escalona, protagonista de varios vídeos polémicos en los que intenta conseguir productos gratis en diferentes establecimientos, y que es conocido por intentar colarse en los estadios de fútbol, se ha presentado hoy en Son Moix ataviado con una camiseta del Mallorca que según él le ha regalado el club y ha asegurado haber encontrado ocho sitios «por donde colarme» pero ha afirmado que no lo ha hecho «porque me han tratado muy bien».

El Mallorca, a través de su responsable de comunicación, Albert Salas, ha desmentido categóricamente que se le hubiera obsequiado con la camiseta y, en su cuenta personal de Twitter, ha puntualizado que «es el momento más friki en mi sexta temporada en el Club. No sé si por lo que dice este sujeto y porque todos le crean o, con todos mis respetos, porque sea noticia. No sé, estoy confundido y me está superando. Y yo mismo lo he desmentido, pero creo que me está superando».

Borja Escalona ya ha sido denunciado por clubes españoles de fútbol por colarse en sus estadios. En las últimas semanas presumió en su canal de haber entrado sin permiso en Balaídos (Celta de Vigo), Riazor (Deportivo de la Coruña), San Mamés (Athletic de Bilbao), Reale Arena (Real Sociedad) y El Sardinero (Racing de Santander), alardeando haberse saltado la seguridad e insultando a leyendas de algunos clubes.

Según apunta Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad ha sido el primer club que ha interpuesto una denuncia en la Ertzaintza contra Borja Escalona por allanamiento. Por su parte, el Racing de Santander dedicó un tuit que se ha hecho viral en redes sociales criticando su actitud y sus numerosas faltas de respeto.

Escalona, que ha publicado un vídeo en YouTube de 50 minutos de duración de su visita a Son Moix, asegura en el mismo que no difunde imágenes del interior del estadio porque «me han explicado que están de obras y no quieren que la gente hasta el viernes del partido vean la reforma que están haciendo». Su última «hazaña» fue llevarse la pasada semana unas gafas de sol de una tienda tras engañar a la dependienta haciéndole creer que era una promoción publicitaria.