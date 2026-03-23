Banderas independentistas, de la URSS y contra la Policía en una barbacoa vecinal en un barrio de Palma

Polémica en el barrio de Pere Garau de Palma tras la celebración este pasado domingo de una calçotada que, lejos de centrarse en la tradición gastronómica, acabó empañada por la presencia de simbología política de carácter radical. Y es que lo que debía ser una jornada de convivencia vecinal derivó en un escenario marcado por banderas y consignas que poco tienen que ver con el espíritu festivo de este tipo de encuentros.

Los asistentes decidieron colgar en la plaza principal de la barriada diversas enseñas, entre ellas banderas comunistas de la URSS, esteladas independentistas catalanas y banderolas con mensajes contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las que calificaron de «fuerzas de ocupación».

La imagen que ofreció durante horas este espacio público muy próximo al Mercado de Pere Garau llamó la atención de numerosos vecinos y residentes del barrio. Muchos de los que pasaron por allí se fijaron en el fuerte componente político que había en lo que tenía que ser una simple calçotada.

La celebración fue organizada por los colectivos Ateneu La Fonera y Orgull Llonguet, dos grupos que cuentan en sus filas con jóvenes de extrema izquierda, antisistema y a favor de lo que llaman Països Catalans.

El evento consiguió congregar a unas 50 personas aproximadamente, la gran mayoría jóvenes, con el simple objetivo de compartir comida, música y baile. Sin embargo, la política se coló desde el primer momento, ocupando un fuerte protagonismo en todo momento.

Entre las enseñas más criticadas se encuentra una que incluye un mensaje explícito contra la Policía. «¡Fuera las fuerzas de ocupación!», reza la pancarta, una consigna que, para muchos, desvirtúa por completo una tradición gastronómica concebida como punto de encuentro abierto y que imposibilita que personas de distintas sensibilidades puedan compartir mesa sin recelo.