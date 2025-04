Baleares prepara un plan para combatir los aranceles «suicidas» de Donald Trump

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha rechazado de manera frontal los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el Ejecutivo autonómico, se tratan de una medida «profundamente innecesaria y suicida» y ya ha anunciado que elaborará un plan de contingencia para hacer frente a los posibles efectos que puedan tener en las Islas.

Y es que Marga Prohens se reunirá esta semana con los agentes económicos y sectores implicados para llevar sus propias propuestas. «Lo primero que hay que hacer es escuchar al sector. Vamos a ver cómo evoluciona, escucharemos a los sectores implicados y pensaremos de forma coordinada como podemos ayudar», ha indicado el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa.

El Govern ha explicado que la respuesta ante la política económica de Donald Trump debe ser coordinada con todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Por ello, ha reclamado a Pedro Sánchez que coordine las acciones para «unificar los esfuerzos» y paliar los «efectos profundamente negativos» de los aranceles.

«Es el momento de que todos rememos en la misma dirección», ha reclamado Costa, a la vez que ha apuntado a la necesidad de evaluar la capacidad que tendrá la Unión Europea para paliar los daños que, ha agregado, espera «que sea muy grande».

Sin embargo, Costa ha rebajado el alarmismo ya que ha explicado que el impacto directo que puedan tener los aranceles en Baleares es limitado, puesto que las empresas de las Islas que exportan a Estados Unidos son pocas, pero que se puede producir una afectación directa al turismo si los principales países emisores sufren una recesión.

Es por ello que actualmente hay «preocupación» en el Govern balear entre los efectos en el sector turístico, principal motor económico de las Islas, que supone más del 80 por ciento del PIB, recordando que la sociedad y el sector están inmersos en un proceso de transformación para alcanzar la sostenibilidad.

Otro efecto indirecto, ha expuesto Costa, es que productores nacionales e internacionales buscarán otros mercados que «perfectamente» pueden ser el mercado turístico balear.

Por otro lado, preguntado por la posición de Vox sobre los aranceles, ha afirmado que al Govern «no le preocupa lo que digan otros partidos», sino los efectos que podrán tener los aranceles. «Cada uno expresará su opinión, la del Govern es profundamente pesimista», ha agregado.

El portavoz ha considerado que los aranceles no tendrán un impacto a corto plazo y que, por tanto, no condicionarán los presupuestos autonómicos de 2025 si finalmente se llega a un acuerdo para aprobarlos.

En esta misma línea, a su criterio, los aranceles anunciados «no tienen que cambiar» el posicionamiento del Govern en relación con la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Según Costa, «ahora mismo no hay que plantear estos escenarios», aunque no ha excluido esta posibilidad en un futuro.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrado el apoyo del partido a todos los sectores económicos de las islas que puedan verse afectados de manera directa o indirecta por los aranceles del gobierno de los Estados Unidos. «El PP siempre estará junto a los intereses de nuestros sectores económicos, especialmente del sector primario y del sector industrial de nuestras islas», ha señalado Sagreras.

En este sentido, el portavoz popular ha recordado que “el Gobierno de Marga Prohens ya ha estado muy claro con este mismo mensaje y esta semana, previsiblemente miércoles, se reunirá con todos los agentes económicos y sociales”, así como el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “ha reunido todas las comunidades autónomas para analizar la situación”.

“Desde el Partido Popular de las Islas Baleares pensamos que ahora es momento de estar unidos, de trabajar de manera coordinada para minimizar el impacto de esta guerra comercial a Europa, en España y en Baleares”, ha concluido Sagreras.