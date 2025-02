Bajo nivel de exigencia

No cabe casualidad cuando una circunstancia se repite más de una o dos veces y en caso de querer evitarlo es preceptivo no hacer las mismas cosas. El gol de Valjent en Sevilla que cambió los titulares de las crónicas y en ciertos casos incluso el análisis del partido disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán, no oculta que el plan del Mallorca había sido idéntico al que fracasó en Vitoria, Cornellá y el Metropolitano con la salvedad del resultado final, más afortunado en esta última jornada.

Siempre me ha quedado la duda de si Arrasate ha ido a caer en el club equivocado. Creo que su nivel está por encima del de la plantilla que le han confiado cuyo perfil medio bajo contrasta con su clasificación medio alta a tres semanas de iniciar el sprint final de la competición. La permanencia, único objetivo realista, está a tiro de piedra y se podría firmar con la sencilla obligación de ganar en Palma precisamente al Alavés y el Espanyol, verdugos en la primera vuelta.

Pero que el técnico haya sacado de este equipo un rendimiento superior al esperado, no sé si el merecido, no le exime de errores y, sobre todo, de la escasa altura donde ha colocado el listón de la exigencia. Todo lo bueno, que es poco pero algo hay, se magnifica y lo malo, digamos regular o deficiente, se esconde bajo persecuciones arbitrales inexistentes como un Real Madrid cualquiera.

Lo cierto es que el juego, por llamarlo de alguna manera, desplegado en las primeras partes de los cuatro encuentros señalados ha señalado graves defectos de concentración, contundencia, precisión, ideas, intención e ineficacia que si, vale, se han corregido bastantes minutos después del descanso no siempre con el efecto buscado con cambios que quizás haya que considerar si se han de incluir en el plan A de cada batalla en lugar de su uso como plan B cuando el remedio llega tarde o no llega.

El empate no es bueno si has podido ganar y, seamos sinceros, ni en Palma ni a orillas del Nervión, este Mallorca ha sido capaz de vencer al peor Sevilla de los últimos diez años. Bien está lo que bien acaba (1-1 en campo ajeno), pero dejemos de contemplar los árboles y acerquemos el foco al bosque