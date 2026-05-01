Atrapada entre llamas y una cortina de humo: así salvó la Policía Local a una perrita de morir asfixiada en Palma

A veces las actuaciones policiales desprenden una gran carga de humanidad y ternura. La historia que les contamos a continuación, es un claro ejemplo. A las 09:19 de la mañana del pasado 28 de abril, una llamada al 092 rompía la calma habitual de la calle Mussol, en la capital balear. Desde el otro lado del teléfono, una voz alertaba de algo inquietante: humo saliendo del interior de una vivienda en la planta baja de un edificio de cuatro alturas. Lo que en un primer momento parecía otro aviso rutinario acabaría convirtiéndose en una escena cargada de tensión y también de humanidad.

En cuestión de minutos, agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) de la Policía Local de Palma llegaron al lugar. El olor a quemado ya impregnaba el aire y el humo, cada vez más espeso, escapaba por rendijas y ventanas. Llamaron insistentemente a la puerta, esperando respuesta. Nadie contestó. El silencio dentro de la vivienda encendió todas las alarmas.

Ante la posibilidad de que hubiera personas en el interior, se activó rápidamente un operativo de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Palma, una ambulancia del 061 en prevención y una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) para reforzar la actuación. Cada segundo contaba.

Los bomberos lograron acceder a la vivienda a través de una ventana. Dentro, la escena era densa y opresiva: humo acumulado, visibilidad reducida y un foco de incendio que, aunque contenido, seguía activo. El origen, según las primeras investigaciones, fue un cortocircuito en un altavoz guardado en el interior de un armario de una de las habitaciones. Un detalle cotidiano convertido, de forma inesperada, en el desencadenante del peligro.

Mientras se sofocaban las llamas, los agentes iniciaron la inspección del domicilio para descartar víctimas. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el rumbo emocional de la intervención. En una de las habitaciones más afectadas por el humo, encontraron a una pequeña perrita atrapada. Estaba acurrucada, desorientada, rodeada de un aire irrespirable. No podía escapar. Probablemente llevaba allí desde el inicio del incendio, atrapada en silencio.

Sin dudarlo, los agentes la tomaron con cuidado y la sacaron al exterior. Afuera, el contraste era total: aire limpio, luz, y la posibilidad de volver a respirar con normalidad. La escena, presenciada por vecinos que se habían congregado en la calle, provocó un suspiro colectivo de alivio.

La perrita, visiblemente afectada pero con vida, se convirtió en el símbolo de una intervención policial con rescate animal que fue más allá del deber. No había personas dentro de la vivienda, pero sí una vida que dependía de la rapidez y sensibilidad de quienes acudieron.

Poco después, y mientras se valoraba el traslado del animal al Centro Sanitario Municipal de Protección Animal (CSMPA), apareció la propietaria del inmueble. Había sido avisada de lo ocurrido y llegó con la incertidumbre reflejada en el rostro. El reencuentro con su mascota, sana y salva, fue uno de esos momentos que no necesitan palabras.

Entre lágrimas contenidas y gestos de agradecimiento, la mujer se hizo cargo de su perrita, cerrando así un episodio que pudo haber terminado de otra manera. El incendio en vivienda en Palma quedó finalmente controlado sin daños personales, pero dejó tras de sí una historia que recuerda la importancia de la prevención de incendios domésticos y, sobre todo, el valor de cada vida, por pequeña que sea. Porque a veces, entre el humo y la urgencia, también hay espacio para la empatía.