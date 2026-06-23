El artista que arrasa en Spotify llega a Palma: JC Reyes actúa este jueves en Son Fusteret

El artista sevillano JC Reyes será uno de los grandes protagonistas de la agenda musical de Palma esta semana. El cantante actuará el próximo jueves en el recinto de Son Fusteret, donde presentará en directo algunos de los temas que lo han convertido en uno de los nombres más destacados de la música urbana española.

Juan Manuel Cortés Reyes, conocido artísticamente como JC Reyes, nació en Sevilla en 1997 y, en apenas unos años, ha logrado consolidarse como uno de los referentes del reguetón y el trap español. Su propuesta musical mezcla ritmos urbanos con influencias del drill, el rap y los sonidos latinos, una combinación que le ha permitido conectar con millones de oyentes y acumular un enorme seguimiento tanto en plataformas digitales como en redes sociales.

Aunque comenzó su carrera musical en 2017, el punto de inflexión llegó en 2020 gracias al éxito de ’34 Amor y Mafia’, una canción que impulsó definitivamente su popularidad y le abrió las puertas del panorama musical español. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, convirtiéndose en uno de los artistas urbanos con mayor proyección.

Entre sus trabajos más destacados figura ‘Los Green Lanterns’, un álbum que supuso su consolidación dentro de la industria y que confirmó el potencial de un artista capaz de combinar letras callejeras con melodías pegadizas. A lo largo de su trayectoria, también ha firmado colaboraciones con algunos de los nombres más importantes del género urbano en España, como Quevedo, Saiko o El Jincho, además de participar en numerosos sencillos que han acumulado millones de reproducciones.

El concierto de JC Reyes en Palma permitirá a los asistentes disfrutar en directo de algunos de sus mayores éxitos, así como de los temas más recientes de un repertorio que ha ido creciendo al ritmo de su popularidad. Canciones como Corone, Fardos, Ninfo o Deseo forman parte de un catálogo que lo ha situado entre los artistas españoles más escuchados del momento.

La actuación en Son Fusteret se enmarca dentro de su gira nacional, con la que está recorriendo diferentes ciudades españolas ante miles de seguidores. Se espera una noche marcada por la energía, la puesta en escena y un repertorio cargado de éxitos que hará las delicias de los aficionados a la música urbana.

Con una carrera en plena expansión y cifras que lo sitúan entre los artistas más escuchados de España, JC Reyes llega a Palma dispuesto a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del reguetón español. Para los seguidores del género, la cita del próximo jueves en Son Fusteret se presenta como una de las actuaciones más destacadas del verano en la isla.