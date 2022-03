Después de expulsar el año pasado a 40 enfermeras del listado provisional para ocupar plazas vacantes por no acreditar el certificado de lengua catalana, el Govern balear presidido por la socialista, Francina Armengol, exime y borra el cumplimiento de este requisito, a todos los aspirantes de enfermería que se inscriban en el bolsas generales del Servicio de Salud en esta categoría, ante la falta de personal que quiera venir a trabajar a Baleares.

Así figura en el acuerdo oficializado esta semana por el director general del Servicio balear de Salud, Juli Fuster, y que ya está en vigor. En el mismo se apunta, en el apartado de los requisitos necesarios que tendrán que cumplir los aspirantes, que deberán de «acreditar, en su caso, el nivel de catalán que se determine en la normativa vigente».

«Sin embargo», se indica a continuación, «actualmente, en esta convocatoria le resulta de aplicación la exención de este requisito previsto en el punto 3 de la Disposición transitoria segunda de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública».

Por ello, expone el documento, «no será necesario acreditar conocimientos de catalán mientras se den las condiciones para que se aplique dicha exención, sin perjuicio, de su exigencia futura para cortes posteriores, si así lo dispone la legislación vigente».

Por tanto, y ante la falta de personal de enfermería, Armengol se ve obligada a eliminar este requisito y a no exigir titulación alguna en catalán a las nuevas incorporaciones. No obstante, según recoge la misma resolución, todo aspirante que sea ciudadano de un estado o territorio donde el castellano no sea idioma oficial, deberá acreditar el dominio de esta lengua o de la lengua catalana presentando un certificado de nivel B1 (o de un nivel superior) expedido por un organismo público con competencias para acreditar los conocimientos lingüísticos en el momento del corte de esta convocatoria.

Ese era el nivel exigido, hasta la fecha a las enfermeras, para trabajar en Baleares que la falta de personal obliga ahora a retirar. Otros profesionales de la sanidad balear no han tenido el mismo trato, por parte de un Ejecutivo de socialistas, independentistas de Més y Podemos que fue denunciado en los tribunales el pasado mes de enero por un grupo de celadores excluido por falta de titulación en catalán.

Una vía, la judicial, que en el ámbito educativo ha sido también impulsada por la asociación de profesores Plis Educación que en diciembre pasado interpuso un recurso, admitido a trámite, para que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en línea con lo dictaminado por su homólogo en Cataluña, sentencie en la misma dirección, y obligue al Ejecutivo de Armengol a impartir un 25% de las clases en castellano en los colegios de las Islas.