La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, han defendido que el incidente del pasado viernes en el aeropuerto de Palma «podría haber sucedido en cualquier otro lugar». Ambas han señalado que el aeródromo es seguro y han pedido que no se haga alarmismo. En este sentido, la Fiscalía General ha calificado lo sucedido de «muy grave». Cabe recordar, que doce de los 24 marroquíes implicados siguen en búsqueda y captura, mientras que los demás han pasado hoy a disposición judicial.

«Este episodio marca un antes y un después, pero nadie podía prever que nos podríamos encontrar con esta situación. Esperemos que se quede en una anécdota aislada, aunque de gran transcendencia por las consecuencias que tiene», ha señalado Calvo. También ha pedido paciencia con la investigación y que se deje trabajar a los agentes. Así, no ha querido valorar las recientes informaciones que apoyan la tesis de que la fuga se orquestó en Facebook. Mientras que el sábado aseguró que no había ningún plan, ahora dice que no le corresponde a ella confirmar ni desmentir nada.

Sobre la brecha de seguridad en el aeropuerto, ha defendido que la instalación es segura. Opinión que también comparte su compañera de partido, Francina Armengol. Un incidente por el que la Fiscalía General baraja la posibilidad de acusar a los implicados de sedición. Y es que los marroquíes que protagonizaron el incidente pusieron en riesgo la seguridad aérea y bloquearon el tráfico. «No es una simple infracción de las leyes de extranjería», ha expuesto el Ministerio Público.

Para la delegada, es importante que lo sucedido se conozca, difunda y «que se sepa que se van a tomar las medidas oportunas para evitarlo». «No soy la persona indicada para decir qué cambios se han de producir, lo deberá de decidir la autoridad competente, pero sean cuales sean los cambios, el objetivo es claro: se ha de evitar a toda costa que un episodio como este vuelva a pasar», ha explicado.

Armengol critica el alarmismo

Doce marroquíes aún a la fuga, pistas de un posible plan orquestado en Facebook para entrar ilegalmente en España a través del espacio aéreo y nivel de alerta 4 terrorista. La presidenta del Govern asegura que «es obvio que los hechos preocupan», al mismo tiempo que lamenta «que se haga alarmismo del incidente». No hay que olvidar que por culpa los inmigrantes ilegales que asaltaron la pista de aterrizaje se paralizó la actividad en Son Sant Joan durante tres horas. Además, este lunes se ha sabido que el marroquí que fingió estar enfermo fue detenido en 2020 en España.

Armengol ha señalado, al igual que Calvo, que «sin lugar a dudas lo sucedido en el aeropuerto obligará a reforzar protocolos y replantear determinadas cuestiones». Así, ha remarcado que Baleares es un «destino absolutamente seguro». «Esta situación no ha de tener ningún impacto negativo sobre la económica o la sociedad balear y, mucho menos, sobre el turismo. No hay que tener ningún miedo a viajar a las Islas».

La dirigente balear también ha declarado que «confía plenamente» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Mantenemos una complicidad absoluta con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El objetivo es que se puedan resolver las detenciones y las investigaciones pertinentes», ha concluido.