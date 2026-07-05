Aniol Esteban: «En las áreas marinas protegidas la cantidad de peces se ha multiplicado hasta por diez»

En esta parte de la entrevista, el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban (Barcelona, 1975), resalta la vital importancia que tiene la creación de reservas marinas y explica que en las zonas de protección integral el número de peces se ha multiplicado hasta por diez. De todos modos, Esteban lamenta que sólo el 1,7% de las aguas marinas baleares estén cerradas a la pesca: «Es mucho más que en otros sitios de España, pero sigue siendo una birria».

P.-¿Cree que hay suficientes áreas marinas protegidas en Baleares?

R.-Las áreas marinas protegidas son la herramienta más efectiva que tenemos para proteger nuestros mares. Son las que nos cuestan menos y nos dan más. La creación de áreas marinas protegidas, y en concreto de reservas integrales, que sería la zona del área marina protegida donde no se pesca, no se hace en contra de la pesca; esto se hace a favor de la pesca, porque sabemos y tenemos datos en Baleares de que cuando se ha cerrado una zona a la pesca, la cantidad de peces se multiplica por tres, por cinco y hasta por diez. Lo hemos visto en zonas como El Toro, Sa Dragonera, Tagomago e incluso en el norte de Menorca. Es decir, una reserva integral, si está bien gestionada, pasará a ser la despensa de nuestro futuro, de los pescadores, tanto profesionales como recreativos. ¿Tenemos suficientes áreas marinas protegidas en Baleares? La respuesta es que no. Tenemos más que en el resto del Mediterráneo español, pero Baleares sigue suspendiendo. Baleares es el mejor alumno de una clase que suspende en áreas marinas protegidas. Sólo el 1,7% de las aguas baleares están cerradas a la pesca. Es mucho más que en otros sitios de España, pero sigue siendo una birria. Entonces nos hemos de poner las pilas para tener más reservas integrales.

P.-¿Qué es el Pacto Blau Balear?

R.-El Pacte Blau Balear, el Pacto Azul Balear, es una iniciativa que la Fundación Marilles puso en marcha en 2023 para demostrar que en Baleares hay un clamor común, un clamor en pro de la conservación marina. Y lo que consiguió fue demostrar que representantes del sector privado y representantes del tercer sector y la sociedad balear en general pidieran alto y fuerte a toda la comunidad política (de izquierdas, de derechas, de centro, etcétera) más compromiso con la conservación del medio marino y más financiación para el medio marino. Surge en 2023 y suma a más de 200 empresas y organizaciones, muchas de ellas de gran relevancia. Tenemos grandes hoteleras y grandes empresas bancarias y grandes organizaciones de conservación del país pidiendo lo mismo: más compromiso con la conservación marina. Se busca tener nuestros mares bien conservados y mejores reservas marinas y áreas marinas protegidas, una pesca más sostenible y que haga menos daño (tanto la profesional como la recreativa), unas aguas más limpias y libres de plásticos. Más de 200 organizaciones y empresas en 2023 hicieron público su compromiso con el mar balear, pidiendo al futuro gobierno o futuros gobiernos que se comprometan con la conservación marina y que aporten más financiación.

P.-¿Qué se ha conseguido?

R.-Hemos conseguido, después de muchos esfuerzos, que se presente un Plan de Conservación Marina en 2026, cuando queda poco de esta legislatura, pero que incluye una serie de compromisos que en sí mismos son bastante específicos y que, si se consiguen, están bien. Lo que nosotros desde la Fundación Marilles vamos a hacer es estar atentos para que se consiga y para que se ponga el presupuesto necesario para hacerlo, y también vamos a estar atentos para que futuros gobiernos, sean del color que sean, mantengan viva la llama de la conservación marina.