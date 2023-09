La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) lleva desde 1987 luchando por defender y conservar el patrimonio histórico de la isla de Mallorca. En una entrevista a OKDIARIO, Àngels Fermoselle, vicepresidenta de la entidad, hace un repaso de la situación actual de Palma. Pone como problema prioritario las pintadas vandálicas y lamenta la lentitud del Ayuntamiento de Palma a la hora de sancionar a aquellos que dañan el patrimonio y se saltan la normativa municipal. Además, denuncia el proceso de gentrificación que sufren zonas como Es Jonquet y pide que caminar por Palma no se convierta en «una carrera de obstáculos» por culpa de las bicicletas o las terrazas.

Pregunta.- ¿Cuáles son los principales retos que debería afrontar el alcalde de Palma en materia de patrimonio?

Respuesta.- Hay que hacer una ampliación del catálogo de elementos municipales. Hubo una ampliación con el nuevo Plan General, pero es insuficiente. Si no se plantea que hay que preservar determinados edificios, perderemos la personalidad de nuestra ciudad. Hay elementos históricos como las Torres del Templo, Can Serra o los Casals que están en manos privadas. Habría que ayudar a los propietarios a mantener ese patrimonio y facilitar su visita. También creemos que se debería crear un plan de paisaje urbano, imprescindible para recuperar aquella idea de Palma Patrimonio de la Humanidad. Aquí entran cuestiones como el cableado de las empresas eléctricas. Han proliferado en las fachadas y se han reproducido de manera exagerada y tenemos aberraciones en las fachadas. Otro aspecto importante son los rótulos de los comercios. El Ayuntamiento debe velar por la discreción. Los rótulos no deben desentonar y hay que controlarlos. Ocurre lo mismo con los vinilos y las luces LED. También vemos con malos ojos la proliferación excesiva de terrazas o el uso incívico de bicicletas. Un hecho que provoca que caminar por Palma se transforma en una carrera de obstáculos. Todas estas cosas afectan al paisaje y ridiculizan el patrimonio. Están orientadas a un turismo que no respeta el entorno.

P.- ¿Tienen solución los grafitis en el centro de Palma?

R.- Es una de las cosas que más han destrozado nuestro paisaje en los últimos tiempos. Desde ARCA hemos conseguido que el actual Consistorio lo considere un problema prioritario. Con el hecho de que el Ayuntamiento haya hecho varias ruedas de prensa se consigue un efecto disuasorio de los vándalos y consigue concienciar a la gente de la calle. Ahora bien, queremos ver si el Consistorio es efectivo. Estamos convencidos de que van a actuar como toca.

P.- ¿Actúa lenta la Administración en estos casos?

R.- Absolutamente. Cuando se hacen inspecciones y abren expedientes sancionadores, pueden pasar seis años hasta que se resuelva. La Administración tiene que tener capacidad para actuar de una manera muy inmediata. La lentitud beneficia al infractor y perjudica a quien sí cumple con la normativa. El Ayuntamiento debe actuar de oficio, no porque haya demandas de otras ciudadanos.

P.- ARCA fue muy crítico con el ex alcalde José Hila por su nulo diálogo por las obras de la peatonalización de Nuredduna. ¿Qué habría que hacer para equilibrar el barrio de Pere Grau?

R.- Vemos bien quitar coches en esa calle, pero no el transporte público. Lo que pasa es que se querían poner la medalla por dicha obra. Pero lo que ha provocado es trasladar el problema a otra calle, que es la de Nicolás de Pacs. Las personas que viven en esa calle están desesperadas, tienen que soportar más tráfico y ha acelerado el proceso de gentrificación.

P.- ¿Qué le parece la iniciativa del alcalde de construir un museo en el edificio de Gesa?

R.- Es importante que se le dé un uso. Estaremos de acuerdo con cualquier cosa que se haga, siempre que sea respetuoso con el paisaje y respetando los valores del edificio.

P.- ¿Qué modelo quiere ARCA para las cerradas galerías de la Plaza Mayor?

R.- La idea de un museo de la ciudad nos parece interesante para esta zona. También pedíamos una sala multiusos para que se pudieran hacer actividades como charlas, pequeñas exposiciones o cosas así. Nuestra petición era ligar el museo con un ascensor hasta la planta más profunda de los aparcamientos en el que empieza el túnel ferroviario, que antiguamente unía el par de estaciones con el muelle. Ese túnel existe, está cortado, pero hay que rehabilitarlo.

P.- Es Jonquet sigue degradándose pese a su protección y los molinos están casi en el olvido ¿Cómo congeniar allí protección e inversión privada para su protección?

R.- El problema son los usos que hay en este momento como discotecas y hoteles, que están arruinando la vida de las personas que viven allí. Pero no creemos que se esté degradando. Es Jonquet es un Bien de Interés Cultural, un elemento histórico de mucha importancia. Conseguimos que no se hiciera un macro aparcamiento que hubiera sido una aberración. Es una zona que, por desgracia, también se está gentrificando. La gente que vive allí está afectada negativamente por el uso que hacen de esos molinos para discotecas. El Ayuntamiento tendría que actuar de una manera mucho más eficaz y replantearse hasta qué punto esas licencias tiene sentido que se mantengan.

P.- Parece que el tranvía no se va a hacer finalmente ¿hubiera sido perjudicial para la ciudad?

R.- Presentamos una serie de alegaciones al respecto. Nos preocupaba que tuviera catenaria y el hecho de que no hubiera estudios suficientes para valorar la inversión. También nos preocupaba mucho su paso por El Molinar. Creemos que hay que potenciar el transporte público, pero quizá basta con los autobuses.

P.- ¿Qué destino deben tener las torres del Temple? Parecer que su rehabilitación se iniciara en breves después de muchos retrasos.

R.- En un principio estaban destinadas a poder ser visitadas. El proyecto de rehabilitación es un proyecto que en principio está aprobado. ARCA fue crítica ya que no nos gustaba mucho el ascensor que se ponía. Consideramos que era muy impactante para la estructura. Tampoco vemos bien ese cuerpo que hay entre las dos torres, pero no se aceptó quitarlo.

P.- ¿Qué le parece la reurbanización del paseo marítimo, cuyas obras nadie sabe cuánto durarán y que están perjudicando a muchos comerciantes?

R.- Nunca nos hemos opuesto a las obras. Queríamos un Paseo Marítimo especial. Otras cosa es cómo ha ido el transcurso de las obras. Confiamos en que el hecho de reducir un carril de circulación no implique atascos continuos. Nos hicieron caso en muchas propuestas que hicimos para el nuevo paseo. También esperamos que sea un espacio cuidado y que no haya vandalismo.

P.- ¿Qué futuro bendecirá Arca para el Moll Vell y el puerto de Palma?

R.- Nos preocupa el exceso de industrialización delante de la catedral. Creemos que que la explotación económica de Autoridad Portuaria tendría que ser suficientemente equilibrada con el tamaño de nuestro puerto y de nuestra ciudad. Es importante abrir el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto, pero con menos afán lucrativo. Se puede decir que el Paseo Marítimo lo perdimos hace tiempo porque se ha convertido en un aparcamiento interminable de barcos uno detrás del otro. Ya no vemos el mar. El verdadero Paseo Marítimo es el del Molinar.

P.- ¿Qué le parece la proliferación de okupas en el cuartel de Son Busquets?

R.- Esperamos que van a desaparecer dentro de nada. Hay okupas que son enormes destructores del patrimonio. Nos da mucha rabia que hayan entrado en Son Busquets. Ya lo advertimos desde ARCA. Me parece increíble que el Ayuntamiento de Palma no tenga la capacidad para actuar sobre ellos. Creemos que este espacio debe ser distinto, no es un simple solar. Tiene mucha historia detrás. Hay que hacer un espacio distinto, con valor patrimonial, conservando ese rasgo de la historia. Construir casas y un parque en medio nos parece una vulgaridad. El Ayuntamiento es quien tiene que decir que hay que hacer.