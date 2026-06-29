Amenaza de colapso del transporte público gratuito de Formentera por los impagos del Gobierno de Sánchez

Amenaza de colapso del transporte público gratuito de Formentera gestionado por el concesionario Autobuses Payà como consecuencia de los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez. La compañía ha advertido de que no puede garantizar el pago a proveedores y conductores después de que el Consell que lidera Óscar Portas solo haya abonado una parte de la compensación adeudada de 2025 y nada de 2026.

En un comunicado, la institución insular ha subrayado que las compensaciones derivadas de la gratuidad del transporte público son financiadas por el Gobierno de España mediante los mecanismos de transferencia establecidos con la Comunidad Autónoma.

Hay que apuntar al respecto que el importe total de la gratuidad del transporte público en Baleares en 2025 fue de más de 150 millones, de los que sólo 63 paga el Ejecutivo de Sánchez, ni la mitad, por tanto incumpliendo el compromiso de asumir el total del coste que tienen que asumir Govern y Consells y ayuntamientos como el de Palma.

El Consell de Formentera en este caso es la administración encargada de tramitar los expedientes correspondientes y sigue impulsando su gestión para que los pagos se puedan efectuar con la máxima celeridad.

El Consell ya ha abonado 325.000 euros correspondientes a las bonificaciones del transporte público del año 2025 y, el pasado 5 de junio, aprobó un nuevo pago de 146.170,41 euros, cuya orden se tramitó el 24 de junio. Sobre este último pago, la empresa concesionaria sabía que la cobraría entre el viernes y el lunes. Actualmente, quedan pendientes aproximadamente 175.000 euros correspondientes a las bonificaciones de 2025.

Pero, como recuerda el Consell, esta situación no responde a una falta de tramitación, sino a que el Gobierno de Sánchez todavía no ha transferido la totalidad de los fondos destinados a estas ayudas.

Recursos sin transferir

Hasta ahora solo se ha abonado el 65% de los recursos estatales previstos y, recientemente, el Ministerio ha modificado la documentación exigida para justificar el 35% restante, lo que ha obligado a todas las administraciones implicadas a adaptar la tramitación antes de poder completar los pagos.

En cuanto a las ayudas correspondientes al año 2026, a día de hoy todavía no se ha comunicado oficialmente la distribución de los fondos estatales. Aunque la Comunidad Autónoma ha trasladado la previsión de que Formentera volverá a disponer de una aportación similar a la del año anterior, los recursos todavía no han sido transferidos.

«El Consell seguirá reclamando que estos fondos lleguen lo antes posible para que puedan ser abonados a la empresa concesionaria», concluye la administración insular.